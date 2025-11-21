Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? Maç bileti fiyatları ne kadar, biletleri satışa çıktı mı?

Süper Kupa maçları ne zaman? Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatında yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupanın yarı final ve final sürecine ilişkin tüm ayrıntılar kura çekiminde açıklandı.

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Yapılan kura çekiminin ardından yarı final karşılaşmalarının tarihleri netleşti. Galatasaray ile Trabzon spor arasındaki mücadele 5 Ocak'ta Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Samsun spor arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak. Her iki maçın da ligin ikinci yarısı öncesi takımlar için önemli bir hazırlık niteliğinde olması bekleniyor.

Kura çekimine kulüplerden üst düzey yöneticiler katılırken, her temsilci kendi takımı adına turnuvaya dair düşüncelerini paylaştı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yeni formatta kupayı kazanmayı hedeflediklerini belirtirken, Trabzon spor cephesinden Gözde Atasoy rakipleriyle Gaziantep'te oynanacak mücadeleye dair görüşlerini aktardı. Fenerbahçe ve Samsun spor yöneticileri de turnuvanın Türk futboluna katkı sunmasını beklediklerini dile getirdi.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa final karşılaşmasının tarihi de kura çekiminde duyuruldu. Buna göre final maçı 10 Ocak'ta oynanacak. Bu tarih, yarı final maçlarının bitişinden kısa süre sonra takımların final için hazırlık yapacağı bir takvime işaret ediyor.

Final karşılaşmasının saatine ilişkin açıklama yapılmazken, organizasyonun tamamının dört takımın katılımıyla tek maçlı eleme sistemi şeklinde ilerleyeceği netleştirildi. Yarı finallerin ardından kısa sürede oynanacak final, kupanın sahibinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Final mücadelesinin oynanacağı stadyum olarak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı belirlendi. Kura çekimi sırasında yapılan duyuruda finalin İstanbul'da gerçekleştirileceği kesinleşti. Bu stat, Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olarak organizasyona ev sahipliği yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tercih edilmesi, yüksek kapasitesi ve ulaşım imkanları nedeniyle dikkat çekiyor. Final maçının İstanbul'da yapılacak olması, farklı şehirlerden gelecek taraftarlar açısından da geniş bir seyirci katılımı potansiyeli oluşturuyor.

SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Turnuvadaki tüm karşılaşmaların bilet satışları henüz başlamadı. Biletlerin maç tarihlerine yaklaşık bir hafta kala satışa sunulacağı aktarıldı. Yarı final karşılaşmalarının 5 ve 6 Ocak'ta oynanacağı dikkate alındığında, biletlerin yıl başına yakın tarihlerde satışa çıkması bekleniyor.

Biletlerin hangi platformdan satılacağına dair açıklama yapılmazken, taraftarların duyuruları TFF ve kulüplerin resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor. Organizasyona olan ilginin yüksek olması nedeniyle satışların başladığı gün yoğunluk yaşanabileceği değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 6 Ocak'ta oynanacak yarı final maçının biletleri de diğer karşılaşmalarla aynı şekilde maç gününe yaklaşık bir hafta kala satışa sunulacak. Bilet fiyatlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle taraftarların resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkacağı tarihle ilgili netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Kulüplerin ve TFF'nin açıklamalarının ardından bilet fiyatlarının ve satış noktalarının belli olması bekleniyor.