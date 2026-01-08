SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? SSK - Bağkur emekli kök maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin maaş zammı, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre netleşecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak gerçekleşti. Bu rakam, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek önemli bir gösterge. Peki, En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? SSK, Bağkur emekli kök maaşı artacak mı, ne kadar olacak? Detaylar...

SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA!

Önceki dönemlerde olduğu gibi, en düşük emekli maaşı alanların kök maaşları da ortaya çıkan zam oranına göre artacak. 2026 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı henüz kesinleşmediği için en düşük emekli aylığı tutarı da net değil. SGK 4A, 4B ve 4C maaş zamları, Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak ve böylece maaş zamlarının kesin tutarları ortaya çıkacak.

2026 Ocak zammıyla birlikte en düşük emekli aylığı da artacak. 2025'in Ocak ayında 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz 2025 zammıyla 16.881 TL'ye yükselmişti. Uzman tahminlerine göre, 2026 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 19 bin TL'nin biraz üzerine çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANACAK MI?

Ocak 2026 zammı, emekli maaşlarında en çok merak edilen konu: en düşük maaş artacak mı? TÜİK verileri ve önceki dönem tecrübeleri göz önüne alındığında, en düşük emekli aylığı alıcılarının maaşları da zam oranına göre artacak.

Yılbaşında maaşlarda netleşecek oranlara göre, en düşük emekli aylığı hesaplanacak ve böylece kök maaş artışı da belli olacak. SGK'nın 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından kesin rakamları öğrenebilecek.

2025'te en düşük emekli maaşı Temmuz zammıyla 16.881 TL'ye ulaşmıştı. 2026 Ocak zammıyla birlikte bu rakamın 19 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

SSK, BAĞKUR EMEKLİ KÖK MAAŞI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşı, yapılan zamma göre değişiyor. Kök maaş, emekli aylığının tabanını oluşturan tutardır ve ek ödemeler dahil edilmeden önceki temel maaş olarak bilinir.

2026 Ocak zammıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşları da enflasyon oranına göre artacak. Ancak, maaş zamları kesinleşmeden kök maaş tutarları net olarak bilinmiyor.

Uzman tahminlerine göre, 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 19 bin TL'nin biraz üzerine çıkacağı için kök maaşların da buna paralel olarak artması bekleniyor.

KÖK MAAŞI NASIL, NEREDEN HESAPLANIR?

4A KÖK MAAŞI NASIL, NEREDEN HESAPLANIR?

SSK'dan emekli olanlar kök maaşlarını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilir.

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama kısmına "4A Emekli Aylığı" yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfada "Detay" kısmına tıklayın.

En alt kısımda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" tutarını, en düşük emekli maaşından çıkarın.

Bu işlem sonucunda, kök maaşınızı ek ödemeler dahil olarak öğrenebilirsiniz.

4B KÖK MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Bağ-Kur emeklileri de kök maaşlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir:

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

SGK döküm sayfasının en altındaki "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" rakamını, en düşük emekli maaşından çıkarın.

Bu sayede Bağ-Kur kök maaşınızı ek ödemeler dahil olarak görebilirsiniz.