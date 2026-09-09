Sporting Lizbon Galatasaray CANLI izle! Sporting Lizbon Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

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SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Sporting Lizbon Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Sporting Lizbon Galatasaray maçı Lisbon şehrinde bulunan Estádio José Alvalade stadyumda oynanacak.