Sporting Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray'ın golünü kim attı, canlı maç anlatımı!

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SPORTİNG GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Sporting Galatasaray maçında ilk yarı devam ediyor ve karşılaşma şu anda 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sürüyor.

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Sporting Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı.

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Galatasaray maçı Lizbon'da, Estádio José Alvalade'de oynanıyor.