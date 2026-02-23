Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi kızışırken Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak gözler takımın savunma hattındaki kritik eksiklere çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest karşısında oyuna başlayan Milan Skriniar, maçın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Peki, Skriniar Kasımpaşa maçında neden yok? Skriniar kaç hafta yok? Detaylar haberimizde.

SKRİNİAR KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK?

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre deneyimli stoperin sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. MR görüntülemesinin ardından tedavi sürecine başlanırken, teknik ekip ve sağlık ekibi oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor. Bu nedenle, Skriniar'ın Kasımpaşa maçında sahada yer almayacağı netleşti.

Sakatlığın zamanlaması, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki kritik haftasında savunma planlamasını yeniden şekillendirdi. Takım kaptanının yokluğu, savunma organizasyonunda geçici değişiklikleri zorunlu kılıyor ve teknik direktörün alternatif stratejiler geliştirmesini gerektiriyor.

SKRİNİAR KAÇ HAFTA YOK?

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık bulunuyor. Bu tür sakatlıkların standart tedavi süreçleri göz önüne alındığında, deneyimli stoperin sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalması öngörülüyor.

Bu süre zarfında hem Süper Lig'deki kritik karşılaşmaları hem de Avrupa kupası takvimindeki önemli mücadeleleri kaçırma ihtimali bulunuyor. Sağlık ekibinin uygulayacağı program ve oyuncunun rehabilitasyon süreci doğrultusunda sahalara dönüş tarihi netleşecek. Bu durum, Fenerbahçe'nin kısa vadeli kadro planlamasında önemli bir etken olarak ön plana çıkıyor.