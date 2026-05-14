SGK prim borçları yapılandırma geldi mi? SON DAKİKA! SGK prim borçlarına kaç taksit yapılacak?

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle artan mali baskılar, özellikle esnaf, işveren ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar için SGK prim borçlarını önemli bir gündem maddesi haline getirmiş durumda. Peki, SGK prim borçları yapılandırma geldi mi? SGK prim borçları kaç taksit yapılacak? Detaylar...

SGK PRİM BORÇLARI YAPILANDIRMA GELDİ Mİ?

SGK prim borçları yapılandırma sürecine ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuna duyurulan kanun teklifi, özellikle ekonomik dalgalanmalar nedeniyle prim ödemelerinde zorlanan esnaf, işveren ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar için önemli bir finansal rahatlama modeli olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemenin temel amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim tahsilatlarını daha sürdürülebilir hale getirirken aynı zamanda ödeme güçlüğü yaşayan kesimlerin mali yükünü azaltmak. Mevcut süreçte borçlarını ödemekte zorlanan işletmeler için yapılandırma imkânları genişletilirken, devletin kayıtlı istihdamı koruma hedefi de ön plana çıkıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra SGK tarafından detaylı uygulama genelgesi yayınlanacak ve başvuru şartları netleşecek.

SON DAKİKA! SGK PRİM BORÇLARI KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

TBMM’ye sunulan düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, taksitlendirme süresinde yapılan ciddi genişleme oldu. Mevcut uygulamada en fazla 36 ay (3 yıl) olarak uygulanan tecil ve taksitlendirme süresi, yeni düzenleme ile birlikte 72 aya (6 yıl) kadar çıkarılıyor.

Bu değişiklik, özellikle yüksek prim borcu bulunan işletmeler için uzun vadeli ödeme planı oluşturma imkânı sunarak finansal yükü önemli ölçüde hafifletmeyi hedefliyor. Böylece işletmeler, aylık nakit akışlarını daha kontrollü yönetebilecek ve borçlarını daha sürdürülebilir şekilde kapatabilecek.

Ayrıca düzenleme kapsamında teminatsız yapılandırma limitinin de artırılması planlanıyor. Güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak bu limitin 1 milyon TL seviyesine çıkarılması, küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

YENİ SGK YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI

TBMM’de görüşülen teklif yalnızca taksit süresi ile sınırlı kalmıyor. Düzenleme kapsamı genişletilerek daha fazla kesimin yararlanması hedefleniyor:

Özel sektör işletmeleri

Bağ-Kur kapsamındaki bireysel borçlular

Vergi ve prim borcu bulunan esnaf

Mali zorluk yaşayan belediyeler

Bu kapsam genişlemesi, yalnızca bireysel borçluları değil, kamu ve yerel yönetimleri de içine alan daha kapsayıcı bir yapı oluşturuyor.