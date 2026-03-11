Sevgi Uzun kimdir, Sevgi Uzun Turgut kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Sevgi Uzun Turgut, hem sahadaki performansıyla hem de özel hayatıyla gündemde. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, bekar mı yoksa evli mi olduğu gibi sorular sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte Sevgi Uzun'un oynadığı takımlar ve kariyerine dair bilmeniz gerekenler.

SEVGI UZUN KİMDİR?

Sevgi Uzun, 25 Kasım 1997 doğumlu, İstanbul çıkışlı profesyonel bir basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Sevgi, hem Türkiye'de hem de Amerika'da üst düzey liglerde forma giymektedir. Kariyeri boyunca hem kulüp hem milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etmiştir.

BASKETBOL HAYATINA BAŞLANGIÇ

Basketbola ilkokul yıllarında başlayan Sevgi, 2013 yılında Beşiktaş altyapısında profesyonel lige adım attı. Beşiktaş formasıyla beş sezonda 86 maça çıkarak kendini gösterdi. 2015'te Bükreş'te düzenlenen FIBA Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü olurken, Sevgi turnuvanın en iyi beşine seçildi.

KULÜP KARİYERİ VE TRANSFERLER

Beşiktaş'taki başarılı performansının ardından 2018-19 sezonunda Çukurova Basketbol'a transfer olan Sevgi, 38 maçta toplam 201 sayı üretti. 2019-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen oyuncu, 2021-22 sezonunda Orman spor ve 2022-23 sezonunda Botaş'ta sahaya çıktı. Başarılı grafiklerini sürdürerek 2023-24 öncesi tekrar Fenerbahçe'ye döndü.

WNBA KARİYERİ

Sevgi Uzun, 2024 yılında Dallas Wings'e transfer olarak Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de forma giyen ikinci Türk basketbolcu oldu. 2025 yılında Phoenix Mercury'ye geçiş yaptıktan sonra Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası Chicago Sky ile sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIM VE BAŞARILARI

Milli takım kariyerinde 148 kez sahaya çıkan Sevgi, Fenerbahçe ile 2020-2021 sezonunda namağlup şampiyonluk yaşadı. Ayrıca 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerini kazandı.

KİŞİSEL BİLGİLER VE LAKABI

1.78 cm boyundaki Sevgi Uzun, "Küçük Metin" lakaplı Metin Uzun'un kızıdır. Özel hayatında ise daha çok spor kariyerine odaklanmıştır ve saha içindeki başarısıyla adından söz ettirmektedir.