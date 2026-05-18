Semih Kılıçsoy neden yok, sakat mı? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen geniş aday kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı. Vincenzo Montella’nın açıkladığı 35 kişilik listede bazı genç oyuncular yer alırken Semih Kılıçsoy kadroya dahil edilmedi.

Semih Kılıçsoy, 18 Mayıs 2026 tarihinde açıklanan 35 kişilik geniş aday kadroda yer almadı. Teknik direktör Vincenzo Montella ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda oluşturulan listede farklı oyuncu tercihleri yapıldı. Daha önce A Milli Takım ve Ümit Milli Takım süreçlerinde yer alan Semih Kılıçsoy’un ismi, açıklanan Dünya Kupası geniş kadrosunda bulunmadı.

48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda nihai kadrolarda en fazla 26 futbolcu bulunabilecek. Teknik heyetin hazırlık maçları ve kamp süreci sonunda son listeyi belirlemesi bekleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası geniş aday kadrosunda kaleci olarak Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır yer aldı. Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik kadroya çağrıldı. Orta sahada Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir ve Arda Güler bulunuyor.

Forvet hattında ise Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı yer aldı. A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran’da ise ABD’de Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Türkiye, Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Milliler ilk grup maçına 14 Haziran’da Avustralya karşısında çıkacak.