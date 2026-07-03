SED YARDIM ÖDEMESİ ZAMMI: 2026 Zamlı Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur maaş katsayısı yeniden belirlendi. Güncellenen katsayıyla birlikte yalnızca memur maaşlarında değil, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan birçok sosyal yardım ödemesinde de artış gerçekleşti. Peki, 2026 Zamlı Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ne kadar oldu? Detaylar...

SED YARDIM ÖDEMESİ ZAMMI

Memur maaş katsayısında yapılan güncelleme, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de doğrudan yansıdı. Aile ve sosyal destek hizmetleri kapsamında çocukların eğitim ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yapılan SED ödemeleri, yeni katsayı doğrultusunda artırıldı.

Temmuz 2026 itibarıyla uygulanacak yeni ödeme tutarları eğitim kademelerine göre yeniden belirlendi. Güncellenen rakamlar, Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak şekilde uygulanacak.

2026 ZAMLI SOSYAL EKONOMİK DESTEK (SED) ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısındaki artış sonrasında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri şu şekilde güncellendi:

Okul öncesi eğitim desteği: 7.848 TL

İlköğretim öğrencileri için destek: 11.226 TL

Ortaöğretim öğrencileri için destek: 11.975 TL

Yükseköğrenim öğrencileri için destek: 13.472 TL

Yeni ödeme tutarları, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme doğrultusunda hesaplanırken, hak sahipleri ödemelerini güncellenen rakamlar üzerinden almaya devam edecek.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte birçok sosyal yardım kaleminde ödeme tutarları yeniden belirlendi. Güncellenen katsayı kapsamında evde bakım yardımı, yaşlılık aylığı ve engelli aylıkları da artırılan sosyal destekler arasında yer aldı.

Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni ödeme tutarları şöyle sıralandı:

Evde bakım yardımı: 15.756 TL

65 yaş aylığı (Yaşlılık aylığı): 7.258 TL

Engelli aylığı (%70 ve üzeri): 7.655 TL

Zamlı engelli aylığı: 8.690 TL

Güncellenen tutarlar, memur maaş katsayısındaki değişiklik esas alınarak hesaplandı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yanında bakımı gerçekleştirilen tam bağımlı bireyler için ödenen evde bakım yardımı da Temmuz 2026 döneminde artırıldı.

Yapılan güncellemeyle birlikte evde bakım maaşı 13.878 TL'den 15.756 TL'ye yükseldi. Yeni ödeme tutarı, Temmuz ayından itibaren hak sahiplerine uygulanacak.

YAŞLILIK AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

65 yaşını dolduran ve ilgili şartları taşıyan vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı da memur maaş katsayısındaki artış kapsamında yeniden hesaplandı.

Temmuz 2026 itibarıyla yaşlılık aylığı 6.393 TL'den 7.258 TL'ye yükseldi. Güncellenen ödeme tutarı, Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak.

ENGELLİ AYLIKLARI KAÇ TL OLDU?

Memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte engelli vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerinde de artış yapıldı.

Yeni hesaplamaya göre ödeme tutarları şu şekilde açıklandı:

%70 ve üzeri engelli aylığı: 7.655 TL

Zamlı engelli aylığı: 8.690 TL

Temmuz ayı itibarıyla uygulanmaya başlayan yeni tutarlar, memur maaş katsayısındaki güncelleme doğrultusunda hesaplanarak yürürlüğe girdi.