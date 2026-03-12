Samsunspor Rayo Vallecano maç kadrosu ve muhtemel 11'ler! Samsunspor Rayo Vallecano maçında kimler eksik?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam ediyor. Temsilcimiz grup etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladıktan sonra, son 16 play-off turunda Shkendija karşısında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Peki, Samsunspor Rayo Vallecano maçında kimler eksik? Samsunspor Rayo Vallecano maç kadrosu ve muhtemel 11'ler!

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Samsunspor'da UEFA listesine dahil edilmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de sahada yer alamayacak.

Yaklaşık üç aydır takımdan uzak kalan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın durumu ise teknik direktör Thorsten Fink'in vereceği son karara göre şekillenecek. Bu eksikler, özellikle orta saha ve hücum hattında alternatifleri zorunlu kılıyor ve maç öncesi stratejinin belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Samsunspor'un muhtemel ilk 11'i, takımın son haftalardaki form durumuna göre şu şekilde şekilleniyor:

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Felipe, Espino, Gumbau, Lopez, Isi Palazon, Francisco Perez, Alvaro Garcia, De Frutos

Bu kadrolar, hem savunma hem de hücum hattında dengeli bir oyun planı sunuyor. Samsunspor, özellikle ev sahibi avantajını kullanarak İspanya'daki rövanş öncesi skor avantajı elde etmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Samsunspor-Rayo Vallecano karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu yönetecek.

Bu karşılaşma, taraftarlar için sadece skor değil, aynı zamanda takımın Avrupa'daki geleceği açısından kritik bir önem taşıyor. Samsunspor'un ev sahibi olarak sahadaki performansı, rövanş öncesi stratejiyi doğrudan etkileyecek.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz, sahasında elde edeceği avantajlı skorla İspanya'daki rövanş için önemli bir avantaj sağlamak istiyor.

Rövanş müsabakası ise 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İspanya'da oynanacak. Eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Celje-?AEK Atina eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Bu bağlamda Samsunspor-Rayo Vallecano maçı, sadece bugünün değil, Avrupa'daki yolculuğun da kaderini belirleyecek.