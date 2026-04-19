Samsunspor - Beşiktaş maç kadrosu! Samsunspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu
Samsunspor - Beşiktaş maç kadrosu! 2025-2026 sezonunun en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. 19 Nisan 2026 Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da maç kadroları ve muhtemel 11’leri netlik kazandı. İşte Samsunspor - Beşiktaş maç kadrosu...
2025-2026 sezonunda şampiyonluk ve Avrupa hedefleri açısından belirleyici haftalara girilirken, Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadele futbol kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 19 Nisan 2026 Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da maç kadroları ve muhtemel ilk 11 tercihleri netleşti. Samsunspor - Beşiktaş maç kadrosuna dair detaylar haberimizde.
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU!
Karşılaşma öncesinde açıklanan kadrolar, teknik direktörlerin stratejik tercihlerini yansıtıyor. Özellikle orta saha dengesi ve savunma hattındaki uyum, maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında öne çıkıyor.
Ev sahibi Samsunspor, iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak sahaya dengeli ve kontrollü bir dizilişle çıkmayı planlıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise deplasmanda oyun disiplinini koruyarak orta saha direncini yüksek tutmayı hedefliyor.
Samsunspor Muhtemel İlk 11
Samsunspor’da teknik direktör Thorsten Fink’in son antrenman performanslarına göre sahaya sürmesi beklenen kadro şu şekilde:
Okan
Mendes
Yunus Emre
Van Drongelen
Tomasson
Makoumbou
Ntcham
Coulibaly
Holse
Emre Kılınç
Mouandilmadji
Bu kadro yapısında özellikle orta sahadaki Makoumbou ve Ntcham ikilisinin oyunun temposunu belirlemesi bekleniyor. Hücum hattında ise Mouandilmadji’nin bitiriciliği ön plana çıkıyor.
Beşiktaş Muhtemel İlk 11
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın’ın deplasman stratejisine uygun olarak belirlediği muhtemel 11 ise şöyle:
Ersin
Murillo
Agbadou
Uduokhai
Rıdvan
Asllani
Cerny
Orkun Kökçü
Olaitan
El Bilal Toure
Hyeon-Gyu Oh
Beşiktaş’ın orta sahasında Orkun Kökçü ve Asllani’nin oyun kurulumunda etkin rol alması beklenirken, hücum hattında El Bilal Toure ve Hyeon-Gyu Oh’un gol yollarındaki etkinliği dikkat çekiyor.