Samsunspor - Beşiktaş maç kadrosu! Samsunspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu

2025-2026 sezonunda şampiyonluk ve Avrupa hedefleri açısından belirleyici haftalara girilirken, Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadele futbol kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 19 Nisan 2026 Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da maç kadroları ve muhtemel ilk 11 tercihleri netleşti. Samsunspor - Beşiktaş maç kadrosuna dair detaylar haberimizde.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU!

Karşılaşma öncesinde açıklanan kadrolar, teknik direktörlerin stratejik tercihlerini yansıtıyor. Özellikle orta saha dengesi ve savunma hattındaki uyum, maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında öne çıkıyor.

Ev sahibi Samsunspor, iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak sahaya dengeli ve kontrollü bir dizilişle çıkmayı planlıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise deplasmanda oyun disiplinini koruyarak orta saha direncini yüksek tutmayı hedefliyor.

Samsunspor Muhtemel İlk 11

Samsunspor’da teknik direktör Thorsten Fink’in son antrenman performanslarına göre sahaya sürmesi beklenen kadro şu şekilde:

Okan

Mendes

Yunus Emre

Van Drongelen

Tomasson

Makoumbou

Ntcham

Coulibaly

Holse

Emre Kılınç

Mouandilmadji

Bu kadro yapısında özellikle orta sahadaki Makoumbou ve Ntcham ikilisinin oyunun temposunu belirlemesi bekleniyor. Hücum hattında ise Mouandilmadji’nin bitiriciliği ön plana çıkıyor.





Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın’ın deplasman stratejisine uygun olarak belirlediği muhtemel 11 ise şöyle:

Ersin

Murillo

Agbadou

Uduokhai

Rıdvan

Asllani

Cerny

Orkun Kökçü

Olaitan

El Bilal Toure

Hyeon-Gyu Oh

Beşiktaş’ın orta sahasında Orkun Kökçü ve Asllani’nin oyun kurulumunda etkin rol alması beklenirken, hücum hattında El Bilal Toure ve Hyeon-Gyu Oh’un gol yollarındaki etkinliği dikkat çekiyor.