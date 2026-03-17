Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Manchester City Real Madrid hangi kanalda, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam oynanacak dört karşılaşma, futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının yayın programı belli oldu. Saat 20.45'te başlayacak Sporting Lisbon - Bodo Glimt karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise üç önemli mücadele aynı anda futbolseverlerle buluşacak.

Saat 23.00'te oynanacak Arsenal - Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor 2'de, Chelsea - PSG karşılaşması Tabii Spor 1'de ekranlara gelecek. Aynı saatte başlayacak bir diğer mücadele olan Manchester City - Real Madrid karşılaşması ise Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

20.45: Sporting Lisbon - Bodo Glimt (Tabii Spor)

23.00: Arsenal - Bayer Leverkusen (Tabii Spor 2)

23.00: Chelsea - PSG (Tabii Spor 1)

23.00: Manchester City - Real Madrid (Tabii Spor)