Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması öncesinde gözler kura çekimine çevrildi. Toplam 36 takımın yer alacağı lig aşamasında ekiplerin sekiz farklı rakibi kura sonucunda belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Toplam sekiz maç haftasının yer aldığı lig aşamasında son karşılaşmalar 27 Ocak 2027’de yapılacak. Kura çekimiyle takımların karşılaşacağı rakipler belirlenecek ancak karşılaşmaların kesin gün ve saatleri kura sonrasında UEFA tarafından açıklanacak. Lig aşaması boyunca her takım sekiz farklı rakiple karşı karşıya gelecek ve bu maçların dördünü kendi sahasında, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV’den canlı yayınlanacak ve UEFA’nın resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesi üzerinden izlenebilecek. Organizasyonun aynı zamanda Türkiye’de TRT Spor ekranlarından da canlı yayınlanması bekleniyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri de netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NASIL OLUYOR?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına toplam 36 takım katılıyor. Bu takımların 29’u doğrudan bu turdan başlarken 7 takım ise 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarını kazanarak lig aşamasına dahil oluyor. Takımlar, 2025 UEFA takım katsayılarına göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralarını kapsayan dört ayrı torbaya ayrılıyor. 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ise sıralamada ilk sırada yer alıyor. Her takım, dört torbanın her birinden kura ile belirlenen iki takımla eşleşiyor ve toplam sekiz farklı rakibe karşı sekiz maç oynuyor. Bu karşılaşmaların dördü iç sahada, dördü deplasmanda gerçekleştiriliyor.

Lig aşamasında prensip olarak aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşmiyor. Ancak zorunlu durumlarda, turnuvaya dört veya daha fazla takımla katılan ülkelerden bir takım için en fazla bir karşılaşma olmak üzere aynı ülke ekiplerinin karşı karşıya gelmesi mümkün olabiliyor. Sekiz maç sonunda oluşacak puan tablosunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan 16 takım eleme aşaması play-off turuna kalırken son 12 sıradaki ekip Avrupa kupalarına veda ediyor.