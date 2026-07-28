Rizespor Hull City hangi kanalda? Rizespor Hull City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Rizespor Hull City hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Rizespor Hull City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Rizespor Hull City maçını hangi kanal veriyor? İşte Rizespor Hull City maçı yayın bilgisi haberimizde...

RİZESPOR HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor Hull City maçı TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak. Rizespor Hull City maçını güncel frekans bilgileri ile TV8,5'tan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8,5 resmi internet sitesi üzerinden de canlı Rizespor Hull City maçını izleyebilirsiniz.

RİZESPOR HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rizespor Hull City maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç TV8,5'tan canlı olarak izlenebilecek.