Renato Nhaga İstanbul'a ne zaman, saat kaçta inecek, uçak takip kodu var mı?

Transfer sürecinde sona gelinirken gözler Renato Nhaga'nın İstanbul yolculuğuna çevrildi. "Renato Nhaga İstanbul'a ne zaman gelecek, saat kaçta inecek, uçak takip kodu belli oldu mu?" soruları arama motorlarında üst sıralara tırmanırken, oyuncunun uçuş detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'IN ÜÇÜNCÜ BOMBASI: RENATO NHAGA KİMDİR?

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya dinamizm katacak o ismi Portekiz'de buldu. Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Renato Nhaga, Galatasaray'ın bu kış dönemindeki üçüncü transferi oldu. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve oyun görüşüyle dikkat çeken Nhaga, Avrupa devlerinin de takibindeydi ancak Aslan elini çabuk tutarak imzayı attırdı.

4,5 YILLIK SÖZLEŞME VE MAAŞ DETAYLARI

Galatasaray, genç yıldız adayı ile uzun vadeli bir planlama yaparak 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu imza, kulübün "gençleştirme ve değer katma" projesinin en önemli halkalarından biri olarak görülüyor. Anlaşmaya göre Renato Nhaga, Galatasaray'dan yıllık 600 bin Euro garanti ücret alacak. Performans odaklı bu maaş skalası, kulübün ekonomik dengeleri gözeterek yaptığı başarılı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU: 6.5 MİLYON EURO

Portekiz ekibi Casa Pia ile yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda bonservis detayları da netleşti. Galatasaray'ın bu transfer için yaklaşık 6.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Genç oyuncunun potansiyeli göz önüne alındığında, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerine çok daha yüksek rakamlara satılma ihtimali camiada şimdiden heyecan yaratmış durumda.

GENÇ YILDIZ YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği gelişme ise ulaşım programı oldu. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Renato Nhaga'nın yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Gineli futbolcu, ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından gelen bu orta saha takviyesiyle birlikte, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kadro derinliği bir üst seviyeye taşınmış oldu.

RENATO NHAGA İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Genç oyuncu, yarın öğlen İstanbul'da olacak.

Uçuş bilgileri detayları ise henüz açıklanmadı.