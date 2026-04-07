Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11! Arda Güler oynuyor mu?
Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilenler arasından Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu ve muhtemel 11'ler idi. Real Madrid Bayern Münih muhtemel 11 belli oldu. Real Madrid Bayern Münih 11'ler açıklandı mı? İşte Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu ve detaylar...
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU
Real Madrid Bayern Münih maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Real Madrid Bayern Münih maç kadroları ise şöyle:
Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH NEREDE İZLENİR?
Real Madrid Bayern Münih maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları platform üzerinden Real Madrid Bayern Münih maçını internet bağlantısı ile canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.