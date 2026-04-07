Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11! Arda Güler oynuyor mu?

Muhtemel Real Madrid Bayern Münih maç kadroları ise şöyle:

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH NEREDE İZLENİR?

Real Madrid Bayern Münih maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları platform üzerinden Real Madrid Bayern Münih maçını internet bağlantısı ile canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.