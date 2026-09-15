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Real Madrid 11'i! Maç kadrosu Elche Real Madrid 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?

Real Madrid 11'i! Maç kadrosu Elche Real Madrid 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?
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Elche Real Madrid 11'ler! Elche Real Madrid maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Elche Real Madrid ilk 11'ler, yedekler açıklanıyor. Elche Real Madrid muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Elche Real Madrid maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Elche Real Madrid ilk 11'ler açıklanıyor. Elche Real Madrid muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

ELCHE - REAL MADRİD İLK 11'LER

Elche - Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Elche: M. Dituro, Buba Sangare, F. Redondo, Víctor Chust, Tete Morente, Gonzalo Villar, Marc Aguado, R. Revivo, Martim Neto, A. Osorio, Germán Valera

Real Madrid: T. Courtois, T. Alexander-Arnold, I. Konate, D. Huijsen, Marc Cucurella, Y. Diomande, F. Valverde, A. Tchouaméni, A. Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Junior

ELCHE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Elche Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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