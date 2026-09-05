Real Betis Real Madrid maçın adamı kim oldu?

İspanya LaLiga'sının 4. haftasında oynanan Real Betis - Real Madrid mücadelesi, sonucunun yanı sıra sahada yaşanan gelişmelerle de gündeme oturdu. Karşılaşmada ilk 11'de görev alan Arda Güler'in performansı ve oyundan alınma anı, maç sonrasında uzun süre konuşuldu.

REAL BETİS REAL MADRİD MAÇIN ADAMI KİM OLDU?

Real Madrid'in İspanya LaLiga'sının 4. haftasında deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, gecenin en çok konuşulan futbolcusu oldu. 62. dakikada sarı kart nedeniyle oyundan alınan milli yıldız, sahada geçirdiği süre boyunca sergilediği performansla maçın adamı seçildi. Teknik heyetin oyuncuyu erken dakikalarda oyundan alma kararı İspanyol basınının gündemine taşınırken, Arda Güler'in kazandığı ödül karşılaşmanın en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.

Karşılaşmada 62 dakika süre alan Arda Güler, bu süre zarfında 7 kilit pas vererek rakip savunmayı zorladı. Milli futbolcunun kullandığı 40 pasın 36'sı isabetli olurken, 8 uzun topun 6'sında da başarı sağladı. Sahada 5 kez top kazanan Arda Güler, bu istatistiklerle Real Madrid'in orta sahasındaki en etkili isimlerinden biri oldu. İspanyol basını, oyuncunun sarı kart aldıktan kısa süre sonra oyundan alınmasını teknik heyetin bir tercihi olarak değerlendirdi ve bu karara yönelik eleştiriler geniş yer buldu.

MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya LaLiga'sının 4. haftasında oynanan mücadelede Real Madrid, deplasmanda çıktığı Real Betis karşısında 1-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. Eflatun-beyazlı takım, karşılaşma boyunca beraberlik ya da öne geçme fırsatı bulmakta zorlanırken, rakibinin bulduğu tek golle üç puana ulaşamadan sahadan ayrıldı.

Karşılaşmanın en kritik anlarından biri uzatma dakikalarında yaşandı. Real Madrid'in golcü ismi Kylian Mbappe, kazanılan penaltı vuruşunu kullanma fırsatı buldu ancak topu ağlarla buluşturamadı. Fransız yıldızın kaçırdığı bu penaltı, Real Madrid'in beraberliği yakalama şansını da beraberinde götürdü ve karşılaşma Real Betis'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.