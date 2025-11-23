Haberler

Rafa Silva neden yok, neden oynamıyor? Samsunspor maçı kadroda Rafa Silva neden yok?

Rafa Silva neden yok, neden oynamıyor? Samsunspor maçı kadroda Rafa Silva neden yok?
Güncelleme:
Rafa Silva neden yok, neden oynamıyor? Süper Lig 13. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Samsunspor maçının kadrosunda Rafa Silva'nın olmaması, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Samsunspor maçı kadroda Rafa Silva neden yok, sakat mı? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş, Süper Lig'in kritik haftalarından birinde Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynayacağı bu mücadele öncesinde kadroda bazı eksikliklerle sahaya çıkacak. Taraftarların merak ettiği konulardan biri ise "Rafa Silva Samsunspor maçında neden oynamıyor?" sorusu oldu. İşte tüm detaylar.

RAFA SILVA SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal, Samsunspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Özellikle Rafa Silva'nın yokluğu, siyah-beyazlıların hücum planlarını önemli ölçüde etkileyecek. Teknik heyet, oyuncunun tedavisinin devam ettiğini ve bu maçta forma giymemesinin hem oyuncu sağlığı hem de takım dengesi açısından doğru olduğunu belirtti.

Sakatlıkların yanı sıra, Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası devam eden Orkun Kökçü de bu maçta görev yapamayacak. Bu gelişmeler, teknik direktörün orta saha ve hücum hattında bazı rotasyonlara gitmesini gerektirecek.

RAFA SILVA SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Siyah-beyazlı taraftarların bir diğer merak ettiği konu, Rafa Silva'nın neden kadroda bulunmadığı. Portekizli yıldızın Samsunspor maçında yer almamasının nedeni tamamen sakatlık. Son idman raporlarına göre, oyuncunun tedavisi devam ediyor ve maç risk alınmadan oynatılmayacak. Bu karar, hem oyuncunun uzun vadeli sağlığı hem de Beşiktaş'ın gelecekteki maç performansı için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Teknik ekip, Rafa Silva'nın yokluğunda hücum hattını yeniden yapılandırmak için alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın bu boşluğu doldurması bekleniyor.

500

title
