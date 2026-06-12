QAT hangi ülke, QAT hangi takım, QAT ne demek, 2026 Dünya Kupası QAT açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEQAT hangi ülke ve QAT hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası QAT açılımı ve QAT ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan QAT ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI QAT HANGİ ÜLKE?

QAT, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Katar'ı temsil eden resmi ülke kodudur.

2026 yılındayız ve Katar, geçtiğimiz turnuvadaki ev sahipliğinin ardından bu kez elemeleri geçerek 2026 Dünya Kupası'ndaki yerini aldı. Merak ettiğin detaylar şöyledir:

QAT Ne Demek ve Açılımı Nedir?

QAT, Katar'ın uluslararası alanda kullanılan üç harfli (ISO 3166-1 alfa-3) resmi ülke kodudur. İngilizce Qatar kelimesinin kısaltmasıdır. Resmi belgelerde, havacılıkta ve FIFA protokollerinde ülkeyi tanımlamak için bu kod kullanılır.

QAT Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve özellikle 2026 Dünya Kupası skor tabelalarında QAT kısaltması, Katar Milli Takımı'nı (lakaplarıyla "Bordo-Beyazlılar") ifade eder.

2026 Dünya Kupası'nda QAT (Katar)

Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oldukça rekabetçi bir grupta yer alıyor. İşte Katar'ın turnuva bilgileri:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası listelerinde QAT, Katar demektir.

Grubu: Katar, turnuvada B Grubu'nda mücadele etmektedir.

Rakipleri: B Grubu'ndaki rakipleri ev sahiplerinden Kanada, Avrupa'nın dişli ekiplerinden İsviçre ve Bosna-Hersek'tir.

Katar'ın (QAT) Grup Maç Programı:

13 Haziran: Katar - İsviçre (Santa Clara)

19 Haziran: Kanada - Katar (Vancouver)

24 Haziran: Bosna-Hersek - Katar (Seattle)