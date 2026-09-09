PSG maçı hangi kanalda? PSG Slovan Bratislava maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Psg Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSG Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSG Slovan Bratislava maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Slovan Bratislava maçı yayın bilgisi haberimizde...

PSG SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Slovan Bratislava maçı Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak. PSG Slovan Bratislava maçını Tabii Spor kullanıcıları platform üzerinden internet bağlantısı ile şifresiz izleyebilecek.

PSG SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Slovan Bratislava maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor 1'den canlı olarak izlenebilecek.