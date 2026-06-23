Portekiz Özbekistan CANLI nereden izlenir? Portekiz Özbekistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN CANLI İZLE

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PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Portekiz Özbekistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Özbekistan maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Portekiz Özbekistan maçı Houston'da, NRG Stadyumu'nda oynanacak.