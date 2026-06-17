Portekiz Demokratik Kongo maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Portekiz Demokratik Kongo golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Portekiz Demokratik Kongo Dünya Kupası maçı kaç kaç? Portekiz Demokratik Kongo kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Portekiz Demokratik Kongo canlı maç anlatımı ve Portekiz Demokratik Kongo kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...
Portekiz Demokratik Kongo kaç kaç? Portekiz Demokratik Kongo canlı maç anlatımı ve Portekiz Demokratik Kongo kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
PORTEKİZ DEMOKRATİK KONGO MAÇI KAÇ KAÇ?
Portekiz Demokratik Kongo maçı 1-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.
PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI CANLI İZLE
Portekiz Demokratik Kongo maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz Demokratik Kongo maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Portekiz Demokratik Kongo maçı Houston'da, NRG Stadyumu'nda oynanacak.