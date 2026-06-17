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Portekiz Demokratik Kongo hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Portekiz Demokratik Kongo hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Portekiz Demokratik Kongo maçı hangi kanalda belli oldu. Portekiz Demokratik Kongo Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Portekiz Demokratik Kongo maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Portekiz Demokratik Kongo maçını hangi kanal veriyor? İşte Portekiz Demokratik Kongo maçı yayın bilgisi!

Portekiz Demokratik Kongo Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Portekiz Demokratik Kongo maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Portekiz Demokratik Kongo maçını hangi kanal veriyor? İşte Portekiz Demokratik Kongo maçı yayın bilgisi haberimizde...

PORTEKİZ DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Demokratik Kongo maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Portekiz Demokratik Kongo maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

PORTEKİZ DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Demokratik Kongo maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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