Polonya Nijerya hangi kanalda? Polonya Nijerya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Polonya Nijerya hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Polonya Nijerya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Polonya Nijerya maçını hangi kanal veriyor? İşte Polonya Nijerya maçı yayın bilgisi haberimizde...

POLONYA NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya Nijerya maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır. Yabancı ülkelerde ise yayınlanacak kanallar şöyledir:

ABD: fuboTV

Belçika: Prime Video

Hırvatistan: Sport Klub 5 HR

POLONYA NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya Nijerya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.