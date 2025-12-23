Pegasus hangi takım ile anlaştı? Pegasus hangi futbol takımı anlaşma sağladı?

Pegasus Hava Yolları, uluslararası erişimini spor dünyasıyla birleştirerek önemli bir işbirliğine imza attı. Dünyaca ünlü bir futbol kulübüyle yapılan anlaşma, hem taraftarlar hem de yolcular için yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Peki, Pegasus hangi takım ile resmi partnerlik anlaşması gerçekleştirdi ve bu ortaklık neler getiriyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

PEGASUS HANGİ TAKIM İLE ANLAŞTI?

Pegasus Hava Yolları, uluslararası marka yolculuğunda önemli bir adım atarak İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübü ile resmi işbirliği gerçekleştirdi. Bu anlaşma ile Pegasus, Chelsea'nin hem erkek hem de kadın futbol takımlarının resmi hava yolu partneri oldu. Kulübün dünya genelindeki geniş taraftar kitlesi ve uluslararası erişimi, Pegasus'un küresel hedefleri ile uyumlu bir şekilde değerlendirildi.

PEGASUS, CHELSEA FUTBOL KULÜBÜ ANLAŞMASI NEDİR?

Anlaşma çerçevesinde Pegasus, Chelsea'nin tüm uluslararası seyahat ihtiyaçlarında resmi hava yolu olarak görev alacak. Ayrıca işbirliği kapsamında yenilikçi pazarlama ve iletişim kampanyaları hayata geçirilecek, kulüp taraftarlarına ve Pegasus yolcularına özel deneyimler sunulacak.

Pegasus Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, bu işbirliğinin iki güçlü markayı bir araya getirdiğini ve global büyüme, yenilikçilik ile insanları birbirine bağlama vizyonunu paylaştıklarını vurguladı. Chelsea Futbol Kulübü İş Ortaklıkları Satış Direktörü Oliver Boden ise Pegasus'un son yıllardaki büyüme performansını ve seyahati herkes için erişilebilir kılma vizyonunu övgüyle dile getirdi.

PEGASUS, CHELSEA FUTBOL KULÜBÜ İLE Mİ ANLAŞTI?

PEGASUS HANGİ TAKIMLA ANLAŞMA SAĞLADI?

