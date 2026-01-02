Ozan Kökçü ve Orkun Kökçü kardeş mi?
Futbol kamuoyunda sıkça gündeme gelen Ozan Kökçü ile Orkun Kökçü'nün kardeşliği, iki oyuncunun farklı ülkeler ve millî takımlar adına sürdürdüğü kariyerler nedeniyle dikkat çekiyor. Peki, Ozan Kökçü ve Orkun Kökçü kardeş mi? Detaylar haberimizde.
OZAN KÖKÇÜ VE ORKUN KÖKÇÜ KARDEŞ Mİ?
Evet, Ozan Kökçü ve Orkun Kökçü biyolojik olarak kardeştir ve aynı aileye mensupturlar. Bu bilgi hem uluslararası hem de yerel futbol kaynaklarında açık şekilde yer almaktadır
Her iki futbolcu da Hollanda'nın Haarlem kentinde doğmuş, aynı soyadı paylaşmakla birlikte futbol kariyerlerinde ayrı yollar izlemişlerdir.
OZAN KÖKÇÜ KİMDİR?
Temel Kimlik ve Kariyer Bilgileri
Doğum tarihi: 18 Ağustos 1998
Doğum yeri: Haarlem, Hollanda
Mevki: Orta saha oyuncusu
Millî takım tercihi: Azerbaycan
Kulüp kariyeri: Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giymiştir.
Ozan, futbol kariyerinde birçok kulüpte forma giymiş, Türkiye, Hollanda ve Azerbaycan gibi liglerde deneyim kazanmıştır.
Millî Takım ve Kimlik Seçimi
Önemli bir ayrıntı:
Ozan Kökçü, Azerbaycan millî takımı için oynamayı tercih etmiştir. Bu tercihi kariyerinin yönünü de belirlemiştir.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
Biyografi ve Futbol Kariyeri
Doğum tarihi: 29 Aralık 2000
Doğum yeri: Haarlem, Hollanda
Mevki: Orta saha
Güncel kulüp: Beşiktaş JK (2025 sezonu itibarıyla)
Önemli kulüpler: Feyenoord, Benfica
Millî takım: Türkiye
Orkun Kökçü, kariyerini Hollanda altyapılarında geliştirdikten sonra Avrupa futbolunun önemli merkezlerinde forma giymiş, transferlerle büyük kulüplerin gündemine gelmiş bir orta saha oyuncusudur.