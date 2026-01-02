Futbol dünyasında sıkça merak edilen konulardan biri olan Ozan Kökçü ile Orkun Kökçü'nün akrabalık bağı. Aynı soyadı taşıyan ve orta sahadaki performanslarıyla dikkat çeken iki futbolcu, Ozan Kökçü ve Orkun Kökçü kardeş mi? Detaylar...

OZAN KÖKÇÜ VE ORKUN KÖKÇÜ KARDEŞ Mİ?

Evet, Ozan Kökçü ve Orkun Kökçü biyolojik olarak kardeştir ve aynı aileye mensupturlar. Bu bilgi hem uluslararası hem de yerel futbol kaynaklarında açık şekilde yer almaktadır

Her iki futbolcu da Hollanda'nın Haarlem kentinde doğmuş, aynı soyadı paylaşmakla birlikte futbol kariyerlerinde ayrı yollar izlemişlerdir.

OZAN KÖKÇÜ KİMDİR?

Temel Kimlik ve Kariyer Bilgileri

Doğum tarihi: 18 Ağustos 1998

Doğum yeri: Haarlem, Hollanda

Mevki: Orta saha oyuncusu

Millî takım tercihi: Azerbaycan

Kulüp kariyeri: Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giymiştir.

Ozan, futbol kariyerinde birçok kulüpte forma giymiş, Türkiye, Hollanda ve Azerbaycan gibi liglerde deneyim kazanmıştır.

Millî Takım ve Kimlik Seçimi

Önemli bir ayrıntı:

Ozan Kökçü, Azerbaycan millî takımı için oynamayı tercih etmiştir. Bu tercihi kariyerinin yönünü de belirlemiştir.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Biyografi ve Futbol Kariyeri

Doğum tarihi: 29 Aralık 2000

Doğum yeri: Haarlem, Hollanda

Mevki: Orta saha

Güncel kulüp: Beşiktaş JK (2025 sezonu itibarıyla)

Önemli kulüpler: Feyenoord, Benfica

Millî takım: Türkiye

Orkun Kökçü, kariyerini Hollanda altyapılarında geliştirdikten sonra Avrupa futbolunun önemli merkezlerinde forma giymiş, transferlerle büyük kulüplerin gündemine gelmiş bir orta saha oyuncusudur.