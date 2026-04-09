ÖTV'siz araç düzenlemesi kabul edildi mi? 2026 ÖTV muafiyetli araçlar listesi ve fiyatları!

ÖTV muafiyetine ilişkin düzenlemeler 2026 yılında yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Meclis’e sunulan teklifler ve yürürlüğe giren uygulamalar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemesi, henüz yasalaşma sürecini tamamlamadı. Kamuoyunda yer alan “kabul edildi” iddialarına rağmen teklif, Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlükte bir uygulama bulunmuyor. Teklifte, belirli şartları taşıyan emeklilere tek seferlik ÖTV muafiyeti sağlanması yer alıyor.

Sunulan teklif tüm emeklileri kapsamıyor. SSK ve memur emeklilerinin genel olarak kapsam dışında kalabileceği belirtilirken, düzenlemenin daha çok belirli Bağ-Kur emeklilerini kapsayabilecek. Bu nedenle teklifin yasalaşması halinde bile kapsamının sınırlı olması bekleniyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026

Yürürlüğe giren son düzenleme ise engelli bireyleri kapsıyor. Buna göre, ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporuyla belirlenen, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler de ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Türkiye’de engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ise belirlenen üst fiyat sınırına kadar araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor.

2026 yılı itibarıyla ÖTV istisnası kapsamında alınabilecek araçlar için üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanıyor. Bu sınır dahilinde ÖTV muafiyetli olması beklenen piyasada yer alan bazı modeller arasında TOGG T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio ve Megane Sedan, Toyota Corolla ve Hyundai i20 gibi araçlar yer alıyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 FİYATLARI

ÖTV muafiyetli araçlar fiyat listesi engelli vatandaşlara özel olarak markaların kendi bayilerinde değişiklik gösterebilmektedir. Emekliler için teklif ise henüz yasalaşmadığı için fiyatlar ve oran ile ilgili belirsizlik devam ediyor.