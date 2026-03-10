ÖTV indirimi hurda teşviki SON DAKİKA! ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi? Hangi araçlar kapsamda olacak?

Türkiye'de otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ÖTV indirimi hurda teşviki tartışmaları son günlerde yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Özellikle eski araç sahiplerinin yakından takip ettiği düzenleme, hem otomotiv sektörünü hareketlendirmeyi hem de dar gelirli vatandaşların ilk kez sıfır kilometre araç sahibi olmasını hedefleyen kapsamlı bir paketin parçası olarak değerlendiriliyor. Peki, ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi? Hangi araçlar kapsamda olacak? Detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA!

Otomobil piyasasında büyük merak uyandıran ÖTV indirimi hurda teşviki son dakika gelişmeleri, araç sahipleri ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Son dönemde yapılan açıklamalara göre, hurda teşvikini içeren kanun teklifi geçtiğimiz yıl TBMM'ye sunulmuştu. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Meclis'e sunduğu teklif, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme getirildi. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek çalışmanın tekrar gündeme alınabileceğini belirtti.

Düzenleme hayata geçerse, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye'de üretilen yeni araçları satın alırken önemli vergi avantajlarından yararlanabilecek. Bu sayede hem otomotiv satışlarının artırılması hem de trafikteki eski araç oranının azaltılması hedefleniyor.

HURDA TEŞVİKİ TORBA YASADA VAR MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda en çok sorulan sorulardan biri hurda teşviki torba yasada var mı, ne zaman çıkacak sorusu oldu.

Şu an için hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi henüz yürürlüğe girmiş bir yasa değil. Ancak ekonomi gündeminde yer alan teklifin yeniden Meclis'e gelmesi bekleniyor. Özellikle yıl içerisinde hazırlanması planlanan bazı ekonomik düzenlemeler kapsamında bu teklifin tekrar değerlendirilebileceği konuşuluyor.

Programın, sosyal devlet politikaları çerçevesinde özellikle dar gelirli vatandaşları ve geniş aileleri hedeflediği belirtiliyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hazırlanan taslakta, belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyeti ve finansman desteği sunulması planlanıyor.

Ancak otomotiv sektörü uzmanları, mevcut bütçe dengeleri ve vergi sistemi göz önüne alındığında tamamen ÖTV'siz araç satışının uygulanmasının zor olabileceğini ifade ediyor. Gazeteci Emre Özpeynirci de yaptığı değerlendirmede, mevcut vergi yapısı nedeniyle böyle bir uygulamanın ekonomik açıdan uygulanmasının oldukça güç olduğunu dile getirdi.

25 YAŞ ÜSTÜ ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Son günlerde sıkça araştırılan bir diğer konu ise 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi sorusu oldu.

Mevcut durumda söz konusu teşvik henüz TBMM'de kabul edilmiş bir yasa haline gelmiş değil. Yani 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine yönelik ÖTV'siz sıfır araç alımı uygulaması resmi olarak yürürlüğe girmedi.

Ancak hazırlanan taslakta yer alan bazı dikkat çekici detaylar bulunuyor. Buna göre:

Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere öncelik verilmesi planlanıyor.

Üzerine kayıtlı herhangi bir otomobili bulunmayan vatandaşlar programa dahil edilebilecek.

Türkiye'de üretilen yerli araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanması hedefleniyor.

Programın amacı, hem yerli otomobil üretimini desteklemek hem de otomobil sahibi olamayan dar gelirli ailelere fırsat sunmak olarak açıklanıyor.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA OLACAK?

Taslak düzenlemede yer alan bilgilere göre teşvik programında yer alacak araçların bazı kriterleri karşılaması bekleniyor.

Buna göre teşvik kapsamındaki araçların:

Türkiye'de üretilmiş olması,

En az yüzde 40 yerlilik oranına sahip bulunması,

Sıfır kilometre olması gerekecek.

Program kapsamında özellikle yerli üretim otomobillerin desteklenmesi planlanıyor. Bu noktada Türkiye'nin yerli otomobil girişimi olan Togg başta olmak üzere, ülkede üretim yapan markaların bazı modellerinin teşvik kapsamına girebileceği ifade ediliyor.

Düzenleme yürürlüğe girerse, hurda araçlarını teslim eden vatandaşlar yeni araç satın alırken hem vergi avantajı hem de düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçeneklerinden yararlanabilecek.