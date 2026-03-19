Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Ancak maçın ardından asıl gündem, sahada sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumları oldu. Peki, Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen sezonu kapattı mı? Detaylar...

OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kulüp yetkililerinden yapılan resmi açıklamalara göre Osimhen'in sağ ön kol kırığı sebebiyle sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Henüz kaç hafta forma giyemeyeceği net olarak açıklanmasa da, Galatasaray sağlık ekibinin ilk değerlendirmeleri, oyuncunun uzun süre takımdan ayrı kalabileceğini gösteriyor.

Napoli teknik ekibi ve sağlık departmanı, Osimhen'in durumu hakkında sürekli takip ve değerlendirme yapıyor. Bu süreçte oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon planı titizlikle yürütülüyor, böylece Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

OSIMHEN SEZONU KAPATTI MI?

Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili en çok merak edilen konu "Osimhen sezonu kapattı mı?" sorusu. Resmi açıklamalara göre, oyuncunun sağ ön kol kırığı nedeniyle yaklaşık 6–8 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade ediliyor. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda, Osimhen'in sezonu kapatıp kapatmayacağı tamamen tedavi sürecine ve rehabilitasyon hızına bağlı.

Kulüp yetkilileri, sakatlığın ciddiyetini ve oyuncunun iyileşme sürecini yakından izliyor. Galatasaray sağlık ekibinin de aktardığı bilgiler ışığında, Osimhen'in sahalara dönüş tarihi hakkında net bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak mevcut tablo, yıldız oyuncunun en az birkaç haftalık bir aranın ardından takıma dönme ihtimali olduğunu gösteriyor.