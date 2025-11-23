Süper Lig, milli aranın ardından 13. hafta heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün, 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak kritik maçta Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte kadro planlaması ve eksikler taraftarlar tarafından merak konusu. Peki, Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Samsunspor maçı kadroda Orkun Kökçü neden yok? Detaylar haberimizde!

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun yokluğu, kırmızı kart cezasından kaynaklanıyor. Önceki haftalarda yaşanan kırmızı kart durumu, Orkun'un takımını bu önemli mücadelede yalnız bırakmasına neden oldu.

Kırmızı kart cezası, Süper Lig'de disiplin kurallarına göre uygulanan standart prosedürlerden biridir. Orkun Kökçü, bu ceza nedeniyle Beşiktaş'ın 13. hafta kadrosunda yer alamıyor. Teknik ekip, orta sahada alternatif çözümler üzerinde çalışıyor. Taraftarlar, Orkun'un geri dönüşünü heyecanla bekliyor.

ORKUN KÖKÇÜ SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, CEZALI MI?

Orkun Kökçü'nün Samsunspor karşısında sahada olmamasının sebebi ceza ile doğrudan ilişkili. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamalara göre, kırmızı kart cezası devam eden Orkun, takımını bu mücadelede temsil edemeyecek.

BJK SAMSUNSPOR MAÇ KADROSUNDA DİĞER EKSİKLER

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü dışında Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal da sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bu durum, teknik ekibin sahaya sürmeyi planladığı kadroyu yeniden şekillendirmesine neden oluyor.

Samsunspor cephesinde ise Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin'in tedavileri devam ediyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel de karşılaşmada oynayamayacak.