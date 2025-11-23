Haberler

Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Samsunspor maçı kadroda Orkun Kökçü neden yok?

Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Samsunspor maçı kadroda Orkun Kökçü neden yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Orkun Kökçü'nün Samsunspor maçında neden kadroda olmadığı merak konusu oldu. Süper Lig, milli aranın ardından 13. hafta heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün, 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak kritik maçta Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Samsunspor maçı kadroda Orkun Kökçü neden yok, cezalı mı?

Süper Lig, milli aranın ardından 13. hafta heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün, 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak kritik maçta Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte kadro planlaması ve eksikler taraftarlar tarafından merak konusu. Peki, Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Samsunspor maçı kadroda Orkun Kökçü neden yok? Detaylar haberimizde!

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun yokluğu, kırmızı kart cezasından kaynaklanıyor. Önceki haftalarda yaşanan kırmızı kart durumu, Orkun'un takımını bu önemli mücadelede yalnız bırakmasına neden oldu.

Kırmızı kart cezası, Süper Lig'de disiplin kurallarına göre uygulanan standart prosedürlerden biridir. Orkun Kökçü, bu ceza nedeniyle Beşiktaş'ın 13. hafta kadrosunda yer alamıyor. Teknik ekip, orta sahada alternatif çözümler üzerinde çalışıyor. Taraftarlar, Orkun'un geri dönüşünü heyecanla bekliyor.

Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Samsunspor maçı kadroda Orkun Kökçü neden yok?

ORKUN KÖKÇÜ SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, CEZALI MI?

Orkun Kökçü'nün Samsunspor karşısında sahada olmamasının sebebi ceza ile doğrudan ilişkili. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamalara göre, kırmızı kart cezası devam eden Orkun, takımını bu mücadelede temsil edemeyecek.

BJK SAMSUNSPOR MAÇ KADROSUNDA DİĞER EKSİKLER

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü dışında Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal da sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bu durum, teknik ekibin sahaya sürmeyi planladığı kadroyu yeniden şekillendirmesine neden oluyor.

Samsunspor cephesinde ise Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin'in tedavileri devam ediyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel de karşılaşmada oynayamayacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.