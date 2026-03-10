Haberler

Orhan Kaynak neden öldü, ölüm sebebi ne, hastalığı neydi?

Orhan Kaynak neden öldü, ölüm sebebi ne, hastalığı neydi?
Trabzonspor camiası yasa boğuldu. Kulübün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, Trabzon'daki kulüp tesislerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Spor dünyası, deneyimli teknik adamın ani vefatıyla sarsıldı.

Trabzon spor'un yardımcısı Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Futbol camiasında büyük üzüntü yaratan bu haber, Trabzon spor taraftarları ve spor otoriteleri tarafından derin bir şokla karşılandı.

TRABZONSPOR'DA ÜZÜCÜ KAYIP: ORHAN KAYNAK HAYATINI KAYBETTİ

Trabzonspor'da teknik heyetin deneyimli ismi Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası Kaynak'a ilk müdahale tesislerde yapılırken, KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaynak kurtarılamadı ve futbol camiası büyük bir üzüntü yaşadı.

ORHAN KAYNAK KİMDİR? FUTBOL VE ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

1 Mart 1970 Adana doğumlu Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde forma giymiştir. Trabzonspor'da futbolcu olarak 1993-1995 yılları arasında iki sezon görev yapan Kaynak, 11 Mart 2025 itibarıyla Fatih Tekke'nin teknik heyetine yardımcı antrenör olarak katılmıştır.

