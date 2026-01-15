Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve Emre Kartal, 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park Stadyumu'nda yaşanan olaylar sonrası mahkeme tarafından cezalandırıldı. Peki, Oosterwolde'ye ne ceza verildi? Oosterwolde neden hapis cezası aldı, kaç yıl?İşte olayın detayları ve verilen cezalar hakkında bilmeniz gerekenler...

OOSTERWOLDE'YE NE CEZA VERİLDİ?

Mahkeme, Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'yi, "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kararda, Oosterwolde'nin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal da aynı suçtan cezalandırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da mahkeme tarafından verildi.

Mahkemenin bu kararı, 2024 yılının Mayıs ayında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından sahada yaşanan olayların hukuki boyutunu netleştirmiş oldu.

OOSTERWOLDE NEDEN HAPİS CEZASI ALDI, KAÇ YIL?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşti. Fenerbahçe teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmesi sonrasında stadyum müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik saldırılar meydana geldi.

Oosterwolde ve diğer sanıklar, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumrukla darbetti. İddianamede ayrıca, Hulusi Belgü'nün Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırtına vurduğu belirtildi.

Stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın sağlık raporunda servikal vertebra kırığı (C5) tespit edildi. Bu yaralanma, yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkileyen bir durum olarak kayıtlara geçti. Mahkeme, bu yaralanmayı ve şüphelilerin eylemlerini değerlendirerek cezalandırma kararı verdi.

Oosterwolde ve diğer dört sanığa verilen ceza 1 yıl 4 ay 11 gün olarak belirlendi.

İddianamede, sanıklar hakkında ayrıca "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezaları talep edilmişti. Mahkeme, nihai olarak daha alt sınırdan ceza tayin ederek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

MAÇ SONRASI OLAYLARIN DETAYLARI

Tarih ve Yer: 19 Mayıs 2024, RAMS Park Stadyumu

Maç: Galatasaray – Fenerbahçe derbisi

Maç sonrası yaşananlar: Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular sahaya girerek galibiyet sevincini yaşarken, stadyum müdürü Çelikkıran'a saldırı gerçekleşti.

Olayın Hukuki Süreci: Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, polis yaka kamera kayıtları ve sağlık raporları delil olarak sunuldu.