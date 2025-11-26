Oosterwolde neden yok, Ferencvaros maçında neden oynamıyor?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

OOSTERWOLDE NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Ferencvaros karşısındaki en dikkat çekici eksiklerinden biri Jayden Oosterwolde olacak. Sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer alamayacak olan Oosterwolde'nin yokluğu, savunma kurgusunu doğrudan etkiliyor. Teknik ekip, hem ceza durumu hem de savunmadaki diğer eksiklerle birlikte bu bölgede farklı bir diziliş üzerinde çalışmak zorunda kaldı.

Oosterwolde'nin yanı sıra savunma hattındaki diğer eksikler de bu maça hazırlık sürecini zorlaştırıyor. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı ve Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle savunmada görev alabilecek oyuncu sayısı ciddi şekilde azaldı. Bu nedenle Milan Skriniar'ın yanında Yiğit Efe Demir'in oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Ferencvaros karşılaşması öncesi toplamda beş oyuncu kesin olarak takımını yalnız bırakacak. Sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in yanı sıra tedavileri süren Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğu hem savunma hem de orta saha düzenini etkiliyor.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan üç oyuncu ile kadro dışı bırakılan iki futbolcu da teknik ekibin tercih seçeneklerini azaltıyor. Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş Avrupa listesinde olmadıkları için maçta görev alamayacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da mücadelede forma giyemeyecek. Bu gelişmeler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun mecburi olarak Edson Alvarez'in yanında Marco Asensio'yu orta sahada değerlendirmesine neden oluyor. Levent Mercan'ın UEFA listesine eklenmesiyle birlikte alternatif sayısı bir nebze artsa da takımda önemli eksikler bulunmayı sürdürüyor.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki mücadele, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini İspanyol isim Ricardo de Burgos üstlenecek. Yardımcı hakemler olarak Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola sahada görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Büyük önem taşıyan bu karşılaşmada Fenerbahçe, grupta şu ana kadar topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Ferencvaros ise 10 puanla grup üçüncülüğünde bulunuyor.

Müsabaka öncesinde her iki takımın da grup içerisindeki sıralaması dikkati çekiyor. Fenerbahçe, deplasmandaki Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından evinde oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak puanını yükseltmişti. Deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kalan sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek isterken; Ferencvaros ise üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek topladığı 10 puanla üst sıralardaki yerini koruyor. Bu nedenle karşılaşmanın gruptaki dengeler açısından önemli bir sınav olduğu görülüyor.