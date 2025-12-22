Oğuzhan Çakır Fenerbahçe karnesi! Oğuzhan Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe maçları nasıl sonuçlandı?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. maçları kapsamında bu hafta önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle 23 Aralık 2025 Salı günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre bu kritik mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki, Oğuzhan Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe maçları nasıl sonuçlandı? Oğuzhan Çakır Fenerbahçe karnesinin detayları haberimizde!

OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yönettiği maçlarda çeşitli senaryolar gördü. İşte detaylı maç listesi ve sonuçları:

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR | 03.11.2024

Sonuç: Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Çakır'ın yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe deplasmanda kritik bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, rakip kaleye etkili ataklar yaparak maçı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR | 05.01.2025

Sonuç: Fenerbahçe 2-1 Hatayspor

Evinde oynadığı bu maçta Fenerbahçe, Çakır yönetiminde rakibini mağlup etti. Maçta disiplin açısından herhangi bir olağanüstü durum yaşanmadı.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR | 20.04.2025

Sonuç: Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

Bu karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Sarı-lacivertliler defansif hatalarına rağmen hücum gücüyle öne çıktı ve son dakikaya kadar skoru korumaya çalıştı.

FENERBAHÇE - KONYASPOR | 21.05.2025

Sonuç: Fenerbahçe 2-1 Konyaspor

Çakır'ın yönetimindeki dördüncü maçta Fenerbahçe sahasında kazanmayı başardı. Taraftarlar açısından rahatlatıcı bir galibiyet oldu.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE | 21.09.2025

Sonuç: Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe

Deplasmanda oynanan bu mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, maçı kazanmak için fırsatlar yakalasa da skor avantajını koruyamadı.

OĞUZHAN ÇAKIR FENERBAHÇE KARNESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Oğuzhan Çakır'ın Fenerbahçe maçlarındaki performansı, sarı-lacivertli takımın genel istikrarını yansıtıyor. 5 maçta alınan 3 galibiyet ve 2 beraberlik, Çakır yönetiminde Fenerbahçe'nin kayda değer bir yenilgi almadığını gösteriyor. Ayrıca toplam 11 sarı kart ve 2 penaltı ile disiplin açısından maçların kontrollü geçtiği söylenebilir.