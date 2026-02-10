Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe – Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması, skorun ötesinde futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir anla hafızalara kazındı. Karşılaşmanın 41. dakikasında yaşanan ve spor ahlakı açısından örnek gösterilen pozisyon, hem tribünlerde hem de ekran başındaki futbolseverlerde dikkat çekti. Bu kritik anın merkezinde ise Gençlerbirliği futbolcusu Oğulcan Ülgün yer aldı. Peki, Oğulcan Ülgün Mert Müldür olayı nedir? Oğulcan Ülgün Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında gol pozisyonunu neden değerlendirmedi? Detaylar...

OĞULCAN ÜLGÜN MERT MÜLDÜR OLAYI NEDİR?

Mücadelenin 41. dakikasında gelişen atakta Oğulcan Ülgün, savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalabilecek bir pozisyona girdi. Ancak bu esnada Fenerbahçe savunma oyuncusu Mert Müldür'ün yerde kaldığını fark eden Oğulcan Ülgün, oyununa devam etmedi ve atağını durdurdu.

Söz konusu pozisyon, maçın canlı yayınında ve sonrasında spor gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi. Oğulcan Ülgün'ün bu tercihi, futbolun yazılı olmayan kuralları ve fair-play anlayışı çerçevesinde değerlendirildi. Rakip oyuncunun yerde olduğu bir anda pozisyonu sürdürmemesi, profesyonel futbol ortamında nadir görülen bir davranış olarak öne çıktı.

Bu olayın ardından Ülgün, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a yaptığı özel açıklamada pozisyonun arka planına dair net ifadeler kullandı.

OĞULCAN ÜLGÜN FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA GOL POZİSYONUNU NEDEN DEĞERLENDİRMEDİ?

Oğulcan Ülgün, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kararının nedenlerini ayrıntılı şekilde paylaştı. Mert Müldür ile Ümit Milli Takım'dan arkadaş olduklarını belirten Ülgün, pozisyonun sportif değerler açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Oğulcan Ülgün'ün beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Mert Müldür, Ümit Milli Takımı'ndan arkadaşımdı. Zaten orada ofsaytı o bozuyordu sanırım. O pozisyonda gol atmak bize yakışmazdı. Hem ona hem de Fenerbahçe'ye duyduğum saygıdan dolayı böyle davrandım."

TRİBÜNLERDEN GELEN TEPKİ VE MAÇIN ATMOSFERİ

Söz konusu pozisyonun ardından Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçeli taraftarlar, Oğulcan Ülgün'ün bu davranışını alkışlarla karşıladı. Rakip takım oyuncusuna yönelik bu alkış, tribünlerde nadiren görülen bir birliktelik anı olarak dikkat çekti.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, maçın skoru kadar 41. dakikada yaşanan bu an da spor kamuoyunun hafızasında yer etti.