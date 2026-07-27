Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, öğrenci affına ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, daha önce öğrenci affından yararlanmış olmayı yeni af düzenlemesi için engel sayan hüküm düzenlendi. Peki, öğrenci affından yararlananlar tekrar başvuru yapabilir mi? Öğrenci affından kaç kez yararlanılır? Detaylar...

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLAR TEKRAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle birlikte öğrenci affına ilişkin önemli bir engel kaldırıldı. Düzenleme öncesinde yer alan ve daha önce öğrenci affından yararlanmış kişilerin yeniden af başvurusunda bulunmasını engelleyen hüküm tekliften çıkarıldı.

Bu değişiklikle birlikte, öğrenci affı kapsamında belirlenen şartları taşıyan kişiler, geçmiş yıllarda çıkarılan öğrenci affından yararlanmış olsalar bile yeni düzenleme kapsamında tekrar başvuru yapabilecek.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Ayşen Gürcan, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Okumak isteyen ve bir şekilde imkanını kaybetmişlere bu hakkı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenleme yalnızca yeniden başvuru imkanını kapsıyor. Başvuruların kabul edilmesi ise yürürlüğe girecek kanunda yer alacak usul ve esaslara göre değerlendirilecek.

Kapsam dışında bırakılan kurumlar

Komisyonda kabul edilen teklif doğrultusunda bazı yükseköğretim kurumları öğrenci affının dışında tutuldu. Buna göre;

Polis Akademisi,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,

Milli Savunma Üniversitesi,

Harp okulları,

Astsubay meslek yüksekokulları,

Askeri enstitüler,

bünyesinde öğrenim gören veya bu kurumlar adına eğitim alırken ilişiği kesilen öğrenciler öğrenci affından yararlanamayacak.

Bu istisna, düzenlemede güvenlik ve savunma alanındaki özel eğitim kurumlarının kapsam dışında bırakılması amacıyla getirildi.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KAÇ KEZ YARARLANILIR?

Komisyonda kabul edilen son önergeyle birlikte, daha önce öğrenci affından yararlanmış olmanın yeni af düzenlemesinden faydalanmaya engel teşkil etmesine yönelik hüküm teklif metninden çıkarıldı.

Bu nedenle, kabul edilen düzenleme kapsamında şartları taşıyan öğrenciler açısından geçmişte öğrenci affından yararlanılmış olması tek başına başvuruya engel oluşturmayacak. Böylece uygun koşulları sağlayan kişiler yeni öğrenci affı için yeniden başvuru hakkına sahip olacak.

Öte yandan düzenleme, öğrenci affının otomatik olarak uygulanacağı anlamına gelmiyor. Başvuruların kapsamı, uygulanma şekli ve diğer ayrıntılar kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenecek.

DÜZENLEMEYE EKLENEN DİĞER MADDELER

Komisyonda kabul edilen teklife eklenen bir başka düzenleme ise üniversitelerin bilimsel araştırmalarına yönelik finansman modelini kapsıyor.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanılan sağlık tesislerinde faaliyet gösteren üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri için merkezi bütçeden kaynak ayrılacak. Düzenleme kapsamında hastanelerin bir önceki yıl elde ettiği gayrisafi hasılatın yüzde 2,5'i bilimsel araştırma projelerine aktarılacak.

Bir sağlık tesisinin birden fazla üniversite tarafından ortak kullanılması durumunda ise ayrılacak kaynak, ilgili üniversitelerde görev yapan öğretim elemanı sayısına göre paylaştırılacak.

Söz konusu düzenleme ile tıp ve sağlık bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaların daha güçlü mali destekle sürdürülmesi hedefleniyor.