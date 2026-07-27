Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesine ilişkin süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Yükseköğretime ilişkin önemli değişiklikler içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe girmiş değil. Peki, öğrenci affından kimler yararlanamaz? Öğrenci affından kimler muaf? Detaylar...

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre öğrenci affı geniş bir öğrenci kitlesini kapsasa da bazı kişiler ve kurumlar açık şekilde düzenleme dışında bırakılıyor.

Teklif kapsamında aşağıdaki nedenlerle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak:

Terör suçları nedeniyle ilişiği kesilenler,

Kasten öldürme suçundan ilişiği kesilenler,

İşkence suçundan ilişiği kesilenler,

Eziyet suçundan ilişiği kesilenler,

Cinsel saldırı suçundan ilişiği kesilenler,

Çocukların cinsel istismarı suçundan ilişiği kesilenler,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ilişiği kesilenler,

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler,

Kayıt sırasında sahte belge verenler,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında belirtilen bazı suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler,

Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilen kişiler.

Kanun teklifinde bu grupların öğrenci affı kapsamı dışında tutulacağı açık şekilde belirtiliyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre belirlenen şartları taşıyan;

Hazırlık sınıfı öğrencileri,

İntibak programındaki öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans tamamlama öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencileri,

Doktora ve diğer lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler,

öğrenci affından yararlanabilecek gruplar arasında yer alıyor.

Ayrıca;

Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler,

Akademik veya idari nedenlerle kaydı silinenler,

Herhangi bir nedenle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen öğrenciler,

Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar,

kanunda öngörülen şartları sağlamaları halinde yeniden eğitim hakkı elde edebilecek.

KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN KURUMLAR

Komisyonda kabul edilen önergeyle öğrenci affı kapsamı dışında kalan eğitim kurumları da teklif metninde açık şekilde düzenlendi.

Buna göre;

Polis Akademisi,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları,

Astsubay meslek yüksekokulları,

Enstitüler,

öğrenci affı kapsamına dahil edilmeyecek.

Bunun yanında;

Milli Savunma Bakanlığı,

Polis Akademisi,

Jandarma Genel Komutanlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı

adına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de düzenlemeden yararlanamayacak.

DÜZENLEMEDE YER ALAN YATAY GEÇİŞ HAKKI

Kanun teklifinde öğrenci statüsünü yeniden kazanan kişilere yönelik yatay geçiş imkanı da bulunuyor.

Teklife göre düzenlemeden yararlanarak yeniden öğrenci statüsü elde eden kişiler, gerekli şartları taşımaları halinde giriş yılı itibarıyla taban puanı uygun olan başka diploma programlarına yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Bunun yanı sıra isteyen öğrenciler, başvurmaları halinde;

Anadolu Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi

bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek.

ASKERLİK GÖREVİNİ SÜRDÜRENLER İÇİN BAŞVURU HAKKI

Kanun teklifinde askerlik hizmetini sürdüren öğrenciler için de özel hüküm yer alıyor.

Buna göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapan kişiler, terhis tarihinden itibaren iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunun öngördüğü haklardan yararlanabilecek.