Öğrenci affı Meclis'ten geçti mi? SON DAKİKA! Öğrenci affı çıktı mı?

Yükseköğretimde ilişiği kesilen binlerce kişinin yakından takip ettiği öğrenci affına ilişkin düzenlemede yeni bir aşamaya geçildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve öğrenci affını da kapsayan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, öğrenci affı çıktı mı?Öğrenci affı Meclis'ten geçti mi?

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Hayır. Öğrenci affı şu an itibarıyla yürürlüğe girmedi.

Öğrenci affını içeren kanun teklifi yalnızca TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme henüz yasalaşmadığı için herhangi bir başvuru süreci de başlamış değil.

Kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için;

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi,

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,

Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu işlemler tamamlanmadan öğrenci affına ilişkin hükümler hukuken yürürlüğe girmiş sayılmıyor.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hayır. Teklif henüz TBMM Genel Kurulu'ndan geçmedi.

Öğrenci affını da kapsayan düzenleme yalnızca komisyonda kabul edildi.

Dolayısıyla mevcut aşamada teklif;

Komisyon sürecini tamamladı.

Genel Kurul görüşmelerini bekliyor.

Genel Kurulda kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

Son aşamada Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Bu nedenle "öğrenci affı Meclis'ten geçti" şeklindeki değerlendirme mevcut süreç itibarıyla doğru değil.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kanun teklifinde öğrenci affının yürürlüğe gireceği kesin bir tarih bulunmuyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için kanunlaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Teklif;

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilecek.

Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra kanun yürürlüğe girmiş olacak.

Kanun teklifinde ayrıca önemli bir süre şartı da bulunuyor.

Buna göre düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, kapsam dahilindeki kişilerin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekecek.

Başvuruları kabul edilen kişiler belirlenen esaslar çerçevesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre öğrenci affından yararlanabilecek kişiler oldukça geniş bir grubu kapsıyor.

Düzenleme kapsamında;

Hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarda öğrenim görenler,

İntibak programlarında bulunan öğrenciler,

Önlisans öğrencileri,

Lisans tamamlama öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Lisansüstü öğrencileri yer alıyor.

Bunun yanında;

Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler,

Herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenciler,

Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar

da düzenlemeden yararlanabilecek.

Ancak bunun için önemli bir şart bulunuyor.

Teklifte, daha önce aynı kapsamda tanınan bu haktan yararlanmamış olmak şartı aranıyor.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra başvuru yapan kişiler, belirlenen esaslara göre yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.

Düzenleme kapsamı dışında bırakılan kişiler

Kanun teklifinde bazı kişi grupları açık şekilde kapsam dışında tutuluyor.

Buna göre;

Terör suçlarından mahkum olanlar,

Kasten öldürme suçundan mahkum olanlar,

İşkence suçundan mahkum olanlar,

Eziyet suçundan mahkum olanlar,

Cinsel saldırı suçundan mahkum olanlar,

Çocukların cinsel istismarı suçundan mahkum olanlar,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar,

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler,

Kayıt sırasında sahte belge verenler,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz" başlıklı suçlarından ilişiği kesilenler,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplarla üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle ilişiği kesilenler, öğrenci affı hükümlerinden yararlanamayacak.