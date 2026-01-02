OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı kira zammı ne kadar olacak?

Ocak ayı kira artış oranı 2026, yeni yılın başlamasıyla birlikte hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de kira zamları, yürürlükteki mevzuat gereği belirli bir hesaplama yöntemine dayanıyor ve bu oran, taraflar açısından yasal bir çerçeve oluşturuyor. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı kira zammı ne kadar olacak? Ocak ayı kira artış oranına dair detaylar haberimizde!

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026

2025 yılı boyunca uygulanan enflasyonla mücadele politikaları, fiyat artışlarının seyrini belirlerken, 2026 yılının ilk kira artış oranlarının da temelini oluşturuyor. Bu noktada belirleyici olan ana unsur, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalaması oluyor.

Borçlar Kanunu'na göre konut ve işyeri kira artışları, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemiyor. Bu nedenle Ocak 2026'da yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanabilecek en yüksek zam oranı da bu veriye göre hesaplanacak. Hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından bu oran, hukuki açıdan bağlayıcı bir üst sınır niteliği taşıyor.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusu, yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kira artış oranını doğrudan etkileyen Aralık ayı enflasyon verileri, her ay olduğu gibi TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor.

Ocak 2026 kira zammı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan TÜFE rakamları ile netlik kazanacak. Bu açıklamayla birlikte, Aralık 2025 dönemini kapsayan 12 aylık ortalama TÜFE oranı da belli olacak ve kira artışlarında yasal üst sınır kesinleşmiş olacak.

Geçtiğimiz dönemde açıklanan verilere bakıldığında, Aralık ayı kira artış oranı TÜİK verilerine göre yüzde 35,91 olarak kayıtlara geçmişti. Bu oran, bir önceki kira yenileme dönemlerinde uygulanan zam oranları açısından önemli bir referans noktası oluşturuyor.

2026 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2026 Ocak ayı kira zammı ne kadar olacak? sorusu, hem mevcut kiracılar hem de yeni sözleşme yapacak olanlar için büyük önem taşıyor. Kesin oran, 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak TÜFE verileri sonrasında belli olacak olsa da, ekonomistlerin beklentileri şimdiden dikkat çekiyor.

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin piyasa beklentileri, Ocak ayında yenilenecek kira kontratları için kira artış oranının %33 ile %35 bandında şekillenebileceğine işaret ediyor. Bu tahminler, 2025 yılı boyunca enflasyonla mücadele kapsamında ortaya çıkan ekonomik tabloya dayanıyor.

Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta, bu oranın yasal üst sınır olduğudur. Ev sahipleri, Borçlar Kanunu gereği bu oranı aşan bir zam talep edemezken; kiracılar da haklarını bu çerçevede koruma altına alabiliyor. Dolayısıyla Ocak 2026 kira artış oranı, sadece ekonomik bir veri değil, aynı zamanda hukuki bir güvence anlamı da taşıyor.