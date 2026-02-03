Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı SON DAKİKA! 2026 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayı enflasyonunda tablo belli oldu. Piyasalar şimdiden hareketlendi, tüketici ve ekonomi gündemi merakla takip ediliyor. Peki, 2026 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Detaylar...

2026 OCAK AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk ayında enflasyon verileriyle gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rapora göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %4,84, yıllık bazda ise %30,65 artış gösterdi. Aralık ayında aylık enflasyonun %0,89 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, Ocak ayındaki yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında en yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarının aylık değişimleri şu şekilde gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %6,59 artış

Ulaştırma: %5,29 artış

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: %4,43 artış

Bu artışların aylık enflasyona katkıları ise şöyle oldu: gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61 yüzde puan, ulaştırmada 0,88 yüzde puan, konutta ise 0,51 yüzde puan. Özellikle gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş, Ocak ayı enflasyonunu belirgin şekilde etkiledi.

Yıllık bazda ise durum daha dramatik:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %31,69 artış

Ulaştırma: %29,39 artış

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: %45,36 artış

Bu grupların yıllık enflasyona katkıları ise sırasıyla 7,82, 4,64 ve 6,74 yüzde puan olarak kaydedildi.

MERKEZ BANKASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Merkez Bankası, Ocak ayındaki yüksek enflasyon verilerine dikkat çekmişti. Banka, öncü göstergelere dayanarak, aylık tüketici enflasyonunun özellikle gıda öncülüğünde arttığını, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı kaldığını belirtmişti.

Uzmanlar, bu verilerin para politikası kararlarını etkileyeceğine ve enflasyonla mücadele stratejilerinin Ocak sonrası dönemde önem kazanacağına işaret ediyor.