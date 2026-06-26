Norveç Fransa hangi kanalda? Norveç Fransa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Norveç Fransa Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Norveç Fransa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Norveç Fransa maçını hangi kanal veriyor? İşte Norveç Fransa maçı yayın bilgisi haberimizde...

NORVEÇ FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Norveç Fransa maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

NORVEÇ FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Norveç Fransa maçı, Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.