Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Süper Lig'de oynanan son maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında reklam panolarına çarpması sonucu sağ baş parmağında ciddi bir yaralanma meydana gelen Lang, sedyeyle oyundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, futbolcunun sağ baş parmağında derin bir kesik oluştuğu ve operasyon planlandığı belirtildi. Peki, Noa Lang kaç hafta yok? Noa Lang Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Detaylar...

NOA LANG KAÇ HAFTA YOK?

Yapılan açıklamalara göre Noa Lang, baş parmağındaki ciddi yaralanma nedeniyle operasyon geçirecek ve iyileşme süreci sonrası sahalara dönüşü planlanıyor. Kulüp yetkililerinin verdiği bilgiye göre, operasyon sonrası en az 6–8 hafta forma giyememesi bekleniyor.

NOA LANG'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Noa Lang'ın sağlık durumu, Galatasaray kulübü tarafından "ciddi" olarak nitelendirildi. Saha içinde yaşanan kazanın ardından hemen müdahale edilen Lang, sedyeyle oyundan çıkarıldı. Kulüp açıklamasında, futbolcunun sağ baş parmağında derin bir kesik oluştuğu ve operasyon planlandığı duyuruldu.

Özellikle baş parmağı, futbolcunun top kontrolü ve şut teknikleri için kritik öneme sahip olduğundan, operasyon sonrası iyileşme süreci dikkatle takip edilecek.

NOA LANG FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği diğer bir konu ise Noa Lang Fenerbahçe maçında oynayacak mı? sorusu. Baş parmağından operasyon geçirecek olan Lang'ın bu karşılaşmada sahada olup olmayacağı henüz netleşmiş değil.

Operasyon sonrası yapılacak kontroller ve sağlık durumunun stabilizasyonu ile birlikte, Galatasaray kulübünden resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Bu durum, teknik heyetin maç kadrosu ve stratejisini belirlemesinde de önemli bir faktör olacak.