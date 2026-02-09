Serbest oyun hakkını elinde bulunduran Nigel Hayes-Davis, Avrupa basketbolu gündeminin en sıcak konularından biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğuna ulaşarak Final Four MVP'si seçilen yıldız oyuncu, NBA macerasının ardından yeniden Avrupa'ya dönüş seçeneklerini değerlendiriyor. Peki, Nigel Hayes hangi takıma gidecek? Nigel Hayes-Davis Fenerbahçe'ye mi Hapoel Tel Aviv'e mi gidecek? Detaylar...

NIGEL HAYES-DAVIS FENERBAHÇE'YE Mİ HAPOEL TEL AVIV'E Mİ GİDECEK?

Nigel Hayes-Davis için şu an kulüpler arasında adeta bir çekişme yaşanıyor. En somut bilgiler Eurohoops kaynaklarına dayanıyor:

Hayes-Davis maddi açıdan en yüksek teklifi sunan kulüp olan Panathinaikos ile anlaşma yapmayı reddetti.

Şu anda masada iki ciddi seçenek bulunuyor: Fenerbahçe Beko ve Hapoel Tel Aviv.

İsrail temsilcisinin sunduğu teklifin rakamsal olarak daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu gelişmeler, Hayes-Davis'in karar aşamasında finansal tekliflerin yanı sıra oyuncu olarak hedeflerini ve görev alacağı sistemleri de değerlendirdiğine işaret ediyor.

TRANSFERİN ARKA PLANINDAKİ DYNAMİKLER

Nigel Hayes-Davis, son dönemde ABD'de NBA takımlarında kısa süreli deneyim yaşadıktan sonra (özellikle Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks ile) tekrar Avrupa'ya dönüş sinyalleri veriyor. Avrupa kariyeri süresince gösterdiği performans, onu EuroLeague seviyesinde en çok aranan oyunculardan biri hâline getirdi.

FENERBAHÇE BEKO: TANIDIĞI ORTAMDA YENİDEN BAŞARILI OLMA ŞANSI

Fenerbahçe Beko ile daha önce büyük başarılar yaşayan Hayes-Davis için İstanbul, sportif anlamda tanıdık ve başarı odaklı bir ortam sunuyor. Taraftarla kurduğu bağ, önceki sezon performansı ve koç kadrosu ilişkisi gibi unsurlar, kulübü cazip kılıyor.