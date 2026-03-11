NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu kimdir? Bam Adebayo ve Kobe Bryant bir maçta en fazla sayı attı?

Nba tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu kimdir? NBA tarihinin en unutulmaz akşamları, sadece takım galibiyetleriyle değil, bireysel oyuncu performanslarıyla da hafızalara kazınıyor. Bu bağlamda, Miami Heat'in pivot oyuncusu Bam Adebayo, yakın zamanda oynanan bir normal sezon maçında tarih yazdı. Peki, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu kimdir? Bam Adebayo bir maçta en fazla sayı attı? Kobe Bryant bir maçta en fazla sayı attı? Detaylar...

NBA TARİHİNDE BİR MAÇTA EN FAZLA SAYI ATAN OYUNCU KİMDİR?

NBA tarihinde unutulmaz performanslar her zaman gündemi sallamıştır, ancak son günlerde tarihe geçecek bir akşam yaşandı. Miami Heat, normal sezon maçında konuk ettiği Washington Wizard'ı 150-129 mağlup ederken, takımın pivotu Bam Adebayo, sahada adeta tarih yazdı. Adebayo, bulduğu 83 sayıyla NBA normal sezon rekorlarını alt üst ederek, bir maçta en fazla sayı atan oyuncular arasında adını zirveye yazdırdı.

Tarihi performans, NBA'deki en yüksek sayı rekorunu akıllara getirdi. Şu anda NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı rekoru, 1962 yılında Wilt Chamberlain tarafından Philadelphia Warriors formasıyla New York Knicks'e karşı kırılmış ve 100 sayı ile tarihe geçmişti. Adebayo'nun 83 sayısı, Chamberlain'in rekoruna yaklaşsa da, NBA tarihine geçmek için yeterli oldu.

BAM ADEBAYO BİR MAÇTA EN FAZLA SAYI ATTI?

Miami Heat'in yıldız pivotu Bam Adebayo, bu sezonki olağanüstü performansıyla dikkat çekti. Heat'in evinde Washington Wizard'ı 150-129 mağlup ettiği maçta Adebayo, tam 83 sayı kaydederek takım tarihine ve NBA tarihine geçti.

Bu performans sadece sayı rekoruyla sınırlı kalmadı. Adebayo, maç boyunca serbest atış çizgisine 43 kez geldi ve 36 isabet buldu, böylece bir maçta en fazla serbest atıştan sayı atan oyuncu unvanını da elde etti. Bu başarı, hem kendi kariyeri hem de Miami Heat'in normal sezon tarihinde bir maçta en yüksek skoru elde etmesi açısından büyük önem taşıyor.

Adebayo'nun bu tarihi akşamı, sadece skor tablolarında değil, oyun zekası ve agresif pivot oyunuyla da dikkat çekti. Takımı, bu performans sayesinde yüksek tempolu ve etkili bir galibiyet aldı.

KOBE BRYANT BİR MAÇTA EN FAZLA SAYI ATTI?

Bam Adebayo'nun bu performansı, NBA tarihindeki diğer unutulmaz sayısal patlamalarla karşılaştırıldığında daha da anlam kazanıyor. 2006 yılında Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 81 sayı kaydetmişti. Bu performans uzun yıllar boyunca NBA'de tek maçta en yüksek sayı atan oyuncular arasında zirvede kalmıştı.

Ancak Adebayo'nun 83 sayısı, Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu olmasını sağladı. Bu durum, hem NBA taraftarları hem de basketbol tarihçileri için yeni bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda, Adebayo'nun serbest atış rekoru da Kobe Bryant'ın rekorlarına karşı dikkat çekici bir fark oluşturuyor. Bu başarısı, NBA tarihinin en etkileyici performanslarından biri olarak uzun yıllar hatırlanacak.

TARİHE GEÇEN BİR PERFORMANS

Bam Adebayo, bu maçta gösterdiği olağanüstü performansla NBA tarihine geçti. Miami Heat'in 150-129'luk galibiyetinde attığı 83 sayı, NBA normal sezon rekorları açısından bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda serbest atış rekorunu kırması, Adebayo'yu sadece bir skor makinesi değil, tüm yönleriyle dominant bir oyuncu olarak öne çıkardı.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu denildiğinde akla Wilt Chamberlain, Kobe Bryant ve şimdi Bam Adebayo geliyor. Bu tarihi akşam, NBA'in unutulmaz anılar arasında yerini alacak ve genç oyuncular için de bir ilham kaynağı olacak.