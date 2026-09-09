Napoli Arsenal hangi kanalda? Napoli Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Napoli Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Napoli Arsenal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Napoli Arsenal maçını hangi kanal veriyor? İşte Napoli Arsenal maçı yayın bilgisi!

NAPOLİ ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli Arsenal maçı Tabii Spor 2'den canlı yayınlanacak. Napoli Arsenal maçını Tabii Spor kullanıcıları platform üzerinden internet bağlantısı ile şifresiz izleyebilecek.

NAPOLİ ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli Arsenal maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor 2'den canlı olarak izlenebilecek.