UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmaya damga vuran asıl gelişme Milan Skriniar'ın yaşadığı sakatlık oldu. Mücadelenin henüz ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan deneyimli savunmacının durumu, maçın önüne geçti. Peki, Milan Skriniar sakatlandı mı? Skriniar kaç maç yok, rövanş maçında oynayacak mı? Detaylar....

MILAN SKRINIAR SAKATLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, maçın 26. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Savunmanın bel kemiği olarak görülen tecrübeli stoper, yaşadığı problem nedeniyle kenara gelirken yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin net ancak temkinli ifadeler kullandı. Tedesco, Skriniar'ın sakatlığının "ciddi göründüğünü" belirterek detaylı kontroller yapılacağını açıkladı.

İlk gözlemlere göre durumun hafife alınmayacak düzeyde olduğu ifade edilirken, kesin teşhis için kapsamlı sağlık taraması ve MR sonuçlarının bekleneceği vurgulandı. Bu açıklama, taraftarlar arasında endişeyi artırdı.

SKRINIAR KAÇ MAÇ YOK?

Skriniar'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz resmi olarak netleşmiş değil. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun açıklamasına göre detaylı kontroller sonrası kesin tablo ortaya çıkacak.

İlk değerlendirmelerde sakatlığın önemli olabileceği belirtilirken, yaklaşık 1 ay forma giyemeyebileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak bu süre şu an için kesinlik taşımıyor. Oyuncunun kaç maç kaçıracağı, çekilecek MR sonucuna göre belirlenecek.

Olası bir 1 aylık yokluk senaryosunda Skriniar'ın hem Avrupa Ligi sürecinde hem de lig takviminde kritik maçları kaçırması söz konusu olabilir. Bu durum savunma kurgusunda teknik heyeti yeni planlamalara zorlayabilir.

SKRINIAR RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

En çok merak edilen başlıklardan biri de rövanş karşılaşmasında sahada olup olmayacağı. Şu anki tabloya bakıldığında Skriniar'ın rövanş maçında forma giyme ihtimali belirsizliğini koruyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun "ciddi görünüyor" ifadesi, oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesinin zor olabileceğine işaret ediyor. Eğer ilk iddialarda dile getirilen yaklaşık 1 aylık iyileşme süresi doğrulanırsa, deneyimli savunmacının rövanş maçında görev alması oldukça düşük bir ihtimal haline gelebilir.

Ancak kesin karar, sağlık ekibinin detaylı raporu sonrası verilecek. Kulüp tarafından yapılacak resmi açıklama, Skriniar'ın Avrupa Ligi'ndeki kaderini de netleştirecek.