MetropolCard (MCARD) halka arz tarihleri: MCARD halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu, 25 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı bültende Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ ve Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ'nin halka arzına onay verdiğini duyurdu. Peki, MetropolCard (MCARD) halka arz ne zaman? MCARD halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar...

METROPOLCARD (MCARD) HALKA ARZ NE ZAMAN?

Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ'nin halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde yürütülecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart 2026 olarak belirlendi. Bu tarihler arasında yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem görecek olan MCARD payları için başvurularını gerçekleştirebilecek.

Halka arz sonrası payların Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor ve yatırımcılar, bu tarihlerde pozisyonlarını güvenle oluşturabilecek.

MCARD HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka arzda pay başına sabit fiyat 80,00 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1.512.000.000 TL olarak öngörülüyor. Bu fiyat ve büyüklük, MetropolCard'ın finansal teknoloji ve dijital ödeme ekosistemine yapacağı yatırımlar için önemli bir fon kaynağı oluşturacak.

Şirketin planlarına göre halka arz gelirinin kullanım dağılımı şöyle olacak:

%15 AR-GE yatırımları

%25 Şirket filosunun yenilenmesi ve genişletilmesi

%30 İşletme sermayesi ve operasyonel faaliyetlerin finansmanı

%30 Yurt içi ve yurt dışında finansal teknoloji şirketleri ile startup yatırımları

Bu dağılım, yatırımcılara fonların stratejik ve verimli bir şekilde kullanılacağına dair şeffaflık sunuyor.

MCARD HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda toplam 18.900.000 lot yatırımcılara dağıtılacak. Dağıtım planı ise şu şekilde:

%48 Yurt içi bireysel yatırımcılara

%10 Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubuna

%2 Grup çalışanlarına

%20 Yurt içi kurumsal yatırımcılara

%20 Yurt dışı kurumsal yatırımcılara

Bireysel yatırımcılar ve grup çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanırken, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için oransal dağıtım yöntemi tercih edilecek. Bu yapı, yatırımcılara adil bir katılım imkânı sunuyor.

MCARD HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yapılan açıklamalara göre MCARD halka arzı katılım endeksine uygundur. Bu, yatırımcıların talep toplama sürecine aktif olarak katılabileceğini ve halka arzın piyasa standartlarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini gösteriyor. Katılım endeksine uygunluk, özellikle bireysel yatırımcılar için güven ve şeffaflık anlamına geliyor.

MCARD HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, halka arzı yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi ile sunacak. Bu kapsamda başvurular, halka arz sürecine aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek. Banka dağıtımı, yatırımcıların erişim kolaylığı ve sürecin güvenliği açısından kritik öneme sahip.

Yatırımcılar, kendi hesaplarından veya banka şubelerinden başvuru yaparak MCARD paylarını alabilir, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığında portföylerine ekleyebilirler.

YEMEK KARTI VE DİJİTAL EKOSİSTEM

MetropolCard, 2013 yılı Haziran ayından beri yemek kartı alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, "MetropolCard" markası üzerinden kurum ve kuruluşların harcamalarını tek bir kart ile yönetebileceği bir dijital ekosistem sunuyor.

Ürün portföyünde şunlar bulunuyor:

RestoPay – Restoran ödemeleri

PowerPay – Elektrik ve dijital ödemeler

PetroPay – Yakıt temini

GiftPay, OkulPay, OtelPay – Özel amaçlı ödeme çözümleri

MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım, halka arz ile birlikte şeffaflık, hesap verebilirlik ve yenilikçi ödeme çözümlerinin ölçeklendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Yıldırım, dijitalleşmenin yalnızca kanalların dönüşümü olmadığını, aynı zamanda kurum, çalışan ve iş ortakları için ölçülebilir verimlilik sağladığını vurguladı.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.