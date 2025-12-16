Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Metin Diyadin, 2025 yılında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başına yeniden getirilerek taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Metin Diyadin kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Diyadin hangi takımda oynadı, hangi takımları çalıştırdı? Metin Diyadin'in hayatı ve futbol kariyeri hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

METİN DİYADİN KİMDİR?

Metin Diyadin, Türk futbolunun hem futbolcu hem de teknik direktör kimliğiyle öne çıkan isimlerinden biridir. 16 Şubat 1968 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Diyadin, 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Futbolculuk kariyerinde özellikle disiplinli oyun anlayışı ve orta saha hakimiyetiyle tanınan Diyadin, teknik direktörlük kariyerinde ise takımları üst liglere taşıyan başarılara imza atmıştır. Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle de bilinen Diyadin, deneyimi ve saha içi bilgisiyle birçok oyuncuya rehberlik etmiştir.

2025 yılında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'i getirerek deneyimli teknik adamdan yeni bir sayfa açmasını bekliyor. Diyadin'in kariyeri, hem saha içi performansı hem de saha dışında takım yönetimiyle dikkat çekmektedir.

METİN DİYADİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Metin Diyadin, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'nin farklı kulüplerinde görev almış ve birçok başarıya imza atmıştır. İşte Diyadin'in teknik direktörlük geçmişi:

2005-2007: Gençlerbirliği Oftaş

2007-2008: Eskişehirspor

2008: Çaykur Rizespor

2009: Trabzonspor (yardımcı antrenör)

2011: Orduspor

2012: Kasımpaşa

2013: Gençlerbirliği

2014-2016: Göztepe

2016-2017: Gazişehir Gaziantep FK

2017-2018: Giresunspor

2019: MKE Ankaragücü

2021: Bandırmaspor

2021-2022: Gençlerbirliği

2023-2024: Iğdır FK

Diyadin'in kariyerinde öne çıkan noktalardan biri, takımları üst liglere çıkarma başarısıdır. Özellikle Gençlerbirliği Oftaş'ı 2. Lig B Kategorisi'nden A Kategorisi'ne taşımış ve Orduspor ile Kasımpaşa'yı Süper Lig'e çıkarmıştır. Bu başarıları, Diyadin'in genç oyunculara verdiği önem ve takım yönetimindeki başarısıyla doğrudan bağlantılıdır.

METİN DİYADİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gençlerbirliği (1988-1998)

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1988 yılında Gençlerbirliği'nde başlayan Metin Diyadin, kırmızı-siyahlı formayla 10 sezon boyunca görev yaptı. Bu süreçte toplam 284 maçta sahaya çıkarak takımına önemli katkılar sağladı.

Denizlispor (1994-1995, kiralık)

1994-1995 sezonunda Gençlerbirliği'nden Denizlispor'a kiralık olarak transfer olan Diyadin, burada 24 maçta 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe (1998)

1998 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Diyadin, yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen performansı tam olarak sergileyemedi.

Göztepe (1998-2000)

Ardından Göztepe'ye geçen Diyadin, iki sezon boyunca forma giydi ve 48 maçta 8 gol kaydetti.

Kayserispor (2002-2003)

Kariyerinin son durağı Kayserispor oldu ve 2002-2003 sezonunda burada görev aldı.

Genel Kariyer İstatistikleri

Profesyonel futbolculuk kariyerinde toplam 350 lig maçına çıkan Metin Diyadin, bu maçlarda 35 gol kaydetti.

METİN DİYADİN KAÇ YAŞINDA

Metin Diyadin, 16 Şubat 1968 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

METİN DİYADİN NERELİ?

Metin Diyadin, Trabzon doğumludur. Trabzon kökenli teknik adamlar arasında yer alan Diyadin, futbolculuk kariyerinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde forma giymesine rağmen özellikle Gençlerbirliği ile özdeşleşmiş bir isimdir.

METİN DİYADİN KAÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI?

Metin Diyadin, futbolculuk kariyerinde lig şampiyonluğu yaşamamış olsa da teknik direktörlük kariyerinde dikkat çekici başarılara imza atmıştır. Bunlar arasında:

Gençlerbirliği Oftaş: 2. Lig B Kategorisi'nden A Kategorisi'ne yükseliş

Orduspor (2011): Play-off şampiyonluğu ile Süper Lig'e yükseliş

Kasımpaşa (2012): Play-off şampiyonluğu ile Süper Lig'e yükseliş