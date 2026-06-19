Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi’nin babası Jorge Messi hakkında ortaya atılan iddialar, son günlerde spor kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Arjantin basınında yer alan haberlerin ardından Messi ailesi, Jorge Messi’nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, Messi'nin babası Jorge Messi kimdir? Jorge Messi öldü mü, yaşıyor mu? Detaylar...

MESSI'NİN BABASI JORGE MESSI KİMDİR?

Jorge Messi, dünya futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Lionel Messi’nin babasıdır. Uzun yıllardır oğlunun kariyer yönetiminde aktif rol üstlenen Jorge Messi, aynı zamanda Lionel Messi’nin profesyonel yaşamındaki en önemli figürlerden biri olarak biliniyor.

68 yaşındaki Jorge Messi, Lionel Messi’nin futbol kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren yanında yer aldı. Özellikle genç yaşlarda alınan kritik kararların birçoğunda etkili olduğu bilinen Jorge Messi, yıllar boyunca oğlunun temsilciliğini de üstlendi.

Son dönemde ise kamuoyunun dikkatini çeken konu, Jorge Messi’nin sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan haberler oldu. Ailenin yaptığı son açıklama, bu süreçte ortaya çıkan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

JORGE MESSI ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Jorge Messi’nin hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Messi ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Jorge Messi’nin sağlık sorunları yaşadığı ancak tedavisinin sürdüğü ve tıbbi gözetim altında bulunduğu açık şekilde ifade edildi.

Açıklamada şu mesajlara yer verildi:

Jorge Messi’nin sağlık sorunları yaşadığı doğrulandı.

Tedavi ve gözlem sürecinin devam ettiği belirtildi.

İyileşme sürecinin olumlu ilerlediği vurgulandı.

Aile dışında yapılan açıklamaların doğru kabul edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Mahremiyet ve özel hayatın korunmasına yönelik çağrıda bulunuldu.

Messi ailesi ayrıca son saatlerde yayılan söylenti, spekülasyon ve doğrulanmamış haberlerden duydukları rahatsızlığı da dile getirdi. Açıklamada, bir kişinin sağlık durumunun sorumsuz medya ilgisine veya spekülasyonlara konu edilmemesi gerektiği vurgulandı.